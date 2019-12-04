國民黨議員飛東京堵謝長廷　駐日代表處關門謝絕採訪

▲國民黨議員赴東京駐日代表處向謝長廷陳情。（圖／翻攝張斯綱臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

「卡神」楊蕙如操縱網路輿論，間接釀成前大阪辦事處處長輕生，藍營人士認為駐日代表謝長廷與此事脫不了關係。國民黨台北市議員李明賢、張斯綱、徐弘庭、王欣儀4日赴飛往日本赴東京駐日代表處陳情此事，但卻吃了閉門羹。

李明賢等人在陳情書提到，駐日代表是行使國家職權的重要官職，操作網軍帶風向間接造成外交官之死，實則是有辱官箴、嚴重戕害國家形象，謝長廷法律與政治雙重責任難以開脫。

陳情書中也質疑，楊蕙如過去被視為是謝系成員，包括前往日本與謝長廷合照、長工辦公室的聚會活動照、甚至也有民進黨競選活動的宣傳文宣，再再證明楊蕙如與駐日代表謝長廷關係匪淺，楊蕙如透過網路帶風向的惡質行為，是否就是謝長廷所指使？

然而，駐日代表處則大門深鎖，謝絕採訪，人員進出也進行管制，連原定下午舉行、每月一次的媒體茶敘都臨時通知取消。

李明賢等人則要了外交部的陳情書案件號，繳交陳情書，並呼籲謝長廷能正式回覆陳情書，接受中華民國國民的檢視，針對這起不幸事件說清楚講明白，要求外交部也必須用嚴正態度面對。

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