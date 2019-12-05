大雨戰車掃街輔選彰化洪宗熠　林飛帆重話：藍營選將染黑販毒

記者唐詠絮／彰化報導

民進黨副秘書長林飛帆5日上午現身二林鎮，陪同彰化縣第3選區立委洪宗熠車隊掃街遊行，再度對支持的選民喊話，國民黨參選人中有人販毒、有人與殺警案有關之外，最重要的是還有候選人背後的政治家族不但壟斷地方資源，期盼鄉親用選票，讓「護國保台」的行動成為全民的共同價值。

▲林飛帆（右）冒雨上戰車陪同立委洪宗熠掃街輔選。（圖／立法委員洪宗熠競辦提供）

▲林飛帆到彰化為立委洪宗熠輔選。（圖／立法委員洪宗熠競辦提供）

受到東北季風影響，週一起彰化的天氣就變得陰冷起來，今天更下起雨來，立委洪宗熠上午舉行車隊掃街，選擇從二林出發一路揮軍北上，民進黨副秘書長林飛帆更全程陪同，面對陰雨、低溫的天氣，立委洪宗熠認為：風雨生信心，就像台灣面對中國打壓的處境一樣，只要堅持信念，終究是會獲得國際社會的認同與肯定。民進黨副秘書長林飛帆也說，在這樣濕冷的天氣下，鄉親就會看到我們「一步一腳印」的努力。

▲林飛帆冒雨上戰車陪同立委洪宗熠掃街輔選。（圖／立法委員洪宗熠競辦提供）

林飛帆強調，彰化縣是這次總統立委選戰最關鍵的地方，尤其彰化縣這次選戰的主要訴求是「反黑、反毒、反滲透」，除了國民黨候選人中有人販毒、有人與殺警案有關之外，最重要的是還有候選人背後的政治家族不但壟斷地方資源，甚至還大喇喇地吹捧中國領導人，不但在臉書高調留言「和習總書記的第一次相遇」，甚至扮起網紅直播習近平講話，讓中國對台灣的滲透毫不設防，所以這次立委選舉黨中央競選主軸就是「護國會、保台灣」，就是不讓這樣的親中勢力有機會可以影響台灣的政局。

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