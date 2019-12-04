韓國瑜氣憤談網軍受害者　「遭霸三兄弟」：賴清德、柯文哲、韓國瑜



▲國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／嘉義報導

國民黨總統參選人韓國瑜4日到嘉義市示範社區開起關懷基層長照直播，直播前接受媒體訪問時，針對日前鬧得沸沸揚揚的網軍議題，他自封與前行政院長賴清德、台北市長柯文哲3人為「被網路霸凌三兄弟」。

▲國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／記者翁進忠攝）

「卡神」楊蕙如遭檢調查出是網軍首領，涉嫌利用PTT帶風向，韓國瑜4日接受訪問時，被問到是否會覺得自己受害者？韓國瑜說「網軍的可怕在於藉著網路的操作『扮演上帝』的角色，在網路要誰紅就紅，要誰黑就誰黑，要誰臭就臭，要誰香就香，我們都知道日本有個很有名的叫做薯條三兄弟，現在網路上有被害三兄弟，今年開始你可以看得很清楚。第一個被害的賴清德，在網路上被霸凌都受不了，直接要求蔡英文總統停止網軍對他的攻擊，第二位就是台北市長柯文哲，第三位就是韓國瑜，我們是網路被霸三兄弟，我覺得藉著網軍這樣操控，扮演上帝的角色，是非常可怕的。」

韓國瑜表示「不光是傷害台灣的民主自由，傷害的台灣人心善良的一面，而且藉著輿論的操控，整個把社會的價值觀就搞亂掉，所以蔡英文總統要很明確的講出來，網軍不是打網球，網球兩人就可以，網軍是一個軍隊，一個人一萬塊錢，如果想五百個人的話就是五百萬，每一個月，五百萬從哪裡來？誰要付這筆錢？他到底有什麼目的？」

他說「蔡英文總統是執政黨的總統，有責任、有義務要向全台灣人民說清楚，這個東西不能閃躲。昨天看蔡英文接受訪問這個題目的時候支支吾吾、遮遮掩掩，完全沒有光明磊落，勇敢面對這種表情，到底誰得利？誰在網軍霸凌之後，誰得利誰受害？這種現象絕對不能夠一而再、再而三的發生，所以台灣兩千三百萬的民眾要非常的了解。張大眼睛看我們的民主自由遭受空前的威脅。」