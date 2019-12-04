不見跨海抗議蘇啓誠案　謝長廷：外交不是市議員監督對象

▲國民黨議員赴東京駐日代表處向謝長廷陳情。（圖／翻攝張斯綱臉書）



政治中心／綜合報導

國民黨籍議員李明賢等人4日赴日本東京駐日代表處，向駐日代表謝長廷陳情「卡神」楊蕙如間接釀成前大阪辦事處蘇啓誠輕生案，但卻吃閉門羹。對此，謝長廷傍晚受訪表示，他們跨海抗議不符簽證目的，且外交並非市議員監督對象。

李明賢等人在陳情書提到，駐日代表是行使國家職權的重要官職，操作網軍帶風向間接造成外交官之死，實則是有辱官箴、嚴重戕害國家形象，謝長廷法律與政治雙重責任難以開脫。

然而，駐日代表處則大門深鎖，謝絕採訪，人員進出也進行管制，連原定下午舉行、每月一次的媒體茶敘都臨時通知取消。

李明賢等人則要了外交部的陳情書案件號，繳交陳情書，並呼籲謝長廷能正式回覆陳情書，接受中華民國國民的檢視，針對這起不幸事件說清楚講明白，要求外交部也必須用嚴正態度面對。

謝長廷傍晚接受《中央社》訪問時表示，駐日代表處的職員有收下陳請書，但陳請書內容，裡面並沒寫收文者是他。謝長廷說，外交不是市議員監督對象，代表處不是他們的轄區，他們跨海來抗議是鬧劇。一來他們事先沒有約，二來這不符合來日本的觀光簽證目的，違背日本法律。

此外，現場一名旅居日本的台僑、台生報社長連根藤告訴4位台北市議員說：「你們應該去中共大使館抗議才對，是中共散發假消息。」

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