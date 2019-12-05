張善政：楊蕙如就是蔡英文的網軍　「你要她怎麼講清楚？」





▲張善政。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／綜合報導

檢方調查「卡神」楊蕙如以每個月1萬元的代價，作為旗下網軍帶風向的酬勞，遭外界質疑到底錢從哪裡來？國民黨副總統候選人張善政5日表示，楊蕙如就是總統蔡英文的網軍，所以才沒辦法講清楚。

張善政5日在TVBS政論節目「T台政經話」中提到，如果有人家裡發生兇殺案，殺人兇手抓到了，也承認就是他殺的，會不會問對方有沒有教唆殺人？現在楊蕙如被起訴了，大家會不會懷疑背後指示的人？所以他的主張就是金流要往下查，那大家也會質疑，背後是不是有藏鏡人？所以他呼籲，檢調要有勇氣。

張善政也直言，蔡英文應該要對此事講清楚，但問題是對方沒辦法講清楚，「因為明明就是她的網軍，你要她怎麼講清楚？所以只能說尊重司法調查。」這時一旁的前民進黨副秘書長徐佳青提醒，目前沒有證據顯示楊蕙如是誰的網軍，張善政身為副總統候選人，需要保護自己，不然可能會被提告。而張善政則回答「請便。」

針對跟駐日代表謝長廷在臉書上留言一事，張善政認為，媒體報導有點斷章取義，整件事情謝長廷到底知不知情？這要說清楚，因為楊蕙如跟謝長廷過去關係密切，所以大家直覺推斷是兩人關係好，「我如果跟你交朋友交了10年，突然被這樣撇清，會不會覺得不值得交這種朋友？」

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