蔡英文外甥遭爆是網軍社團共主　韓競辦：執政黨應出面講清楚

▲總統蔡英文出席2020總統大選青年論壇。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

PPT帳號「idcc」去年在網路上惡意汙衊大阪辦事處，間接造成大阪辦事處處長蘇啟誠自殺案。台北地檢署查出，與綠營關係良好的「卡神」楊蕙如就是網軍首領，每個月發給下線網軍一萬元。不僅如此，臉書粉專「麥克風的市場求生手冊」爆料，蔡英文外甥吳孝銓疑似是網軍社團的共主。

臉書粉專「麥克風的市場求生手冊」3日透過臉書指出，自從他發了一篇批評財經網美胡采蘋胡扯北市府還債問題之後，就持續在各處被有組織的攻擊、嘲諷、抹黑，並爆出攻擊他的人部分出自一個被稱為「應許」的社團成員，該社團共主竟是蔡英文表姊林美珠的兒子吳孝銓。

麥克風3日透過臉書表示，自從他在一個多月前發了一篇批評胡采蘋胡扯北市府還債問題之後，就持續在各處被有組織的攻擊、嘲諷、抹黑，最近另發了一篇打臉網美瞎扯台積電不借錢會倒的文之後，攻擊更是越演越烈，威脅人身、髒話侮蔑什麼都來了，不過他收集了被攻擊的部分內容。「看到這兩天卡神導致外交官冤死，掌控網軍被起訴的新聞，我實在很難不聯想最近發生的事，背後是不是也有網軍策劃了這一切？」

麥克風發現，攻擊他的人部分出自一個被稱為「應許」的社團成員，該社團有嚴密的組織，需要保人才能入社，如果洩漏社內的資訊就會被踢出。「柯粉的超譯天地」、「300喵星人委員會」、「土星六號之狼」、「百柯全書」等側翼政治粉專的言論，是社團內的主流風向，甚至還有上述側翼粉絲團的管理員直接進駐在社團內。麥克風爆料，「該社團的類似共主角色是蔡英文表姊林美珠的兒子Dominic Wu吳孝銓。」

麥克風表示，民進黨對卡神本人的黃金切割，他只有七個字可說：多行不義必自斃。網軍起手式抹人柯粉，是不是他們統一的攻擊模式？私密社團內明明就有大量跟側翼粉專甚至與公關公司牽連甚深的人，竟還敢誣陷他是公關公司，豈不是做賊喊捉賊？他公開支持蔡英文，仍然受到如此攻擊，蔡政府對以上網軍的胡亂操作到底知情多少？

對此，韓國瑜競選辦公室表示，從卡神楊蕙如事件之後，民進黨政府就想方設法的在切割網軍，甚至又把韓市長給牽拖下水，我們在此呼籲，網軍事件已經嚴重傷害台灣自由民主價值，執政黨應盡快出面把事情講清楚，而不是切割後就裝沒事，繼續粉飾太平。

蔡英文競選辦公室發言人阮昭雄回應，林美珠不是公職、當然也不會過問選務，至於她的兒子，更是和競辦或總統府「完全沒有往來」。他強調，吳孝銓在網路上所發表的言論，都是個人自由。他反批，「反倒是韓國瑜幫岳父砂石護航這才需要講清楚，因為有白紙黑字的會議紀錄。」

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