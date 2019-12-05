卓榮泰再回楊蕙如案：黨不會要她做不應該有的行為

▲卓榮泰。（圖／記者陶本和攝）

記者蔣婕妤／台北報導

「卡神」楊蕙如跟友人涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處遭起訴，而藍營大力操作是綠營網軍。民進黨主席卓榮泰5日受訪時再回應，強調該行為是楊蕙如個人行為，民進黨不會要她做不應該有的行為。

針對韓國瑜所謂網軍傷害民主價值，呼籲執政黨說清楚之說法，蔡英文總統連任辦公室發言人阮昭雄4日表示，北檢起訴楊蕙如一案，已進入司法程序，尊重司法調查。但還原關西機場案的經過，包括國際媒體的調查，都確定是來自境外假訊息所造成的莫大遺憾，大家應該記取這個沈痛的教訓。

卓榮泰5日受訪時表示，楊蕙如很多行為都不需要受到別人的指使安排，「我剛剛講過了，現在很多指涉她跟謝長廷的關係，我說如果謝長廷會叫她罵我霸凌我，我打死都不會相信，自己的行為自己要負責任，民進黨不會要她做一些不應該的行為。」

卓榮泰強調，希望司法盡快調查清楚，還給社會真相，大家都不喜歡的假的行為，日後應該更多防止，才會有正面的效果。

針對「卡神」楊蕙如風波，藍營指控她是民進黨網軍，以謠言害死日本大阪辦事處長蘇啓誠；不過，民進黨立委王定宇把時間軸列出，關西機場謠言出自中共，最早根據謠言舉行記者會，攻擊代表處、外交部的，就是國民黨立法院黨團。