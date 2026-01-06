　
    • 　
>
外送新運價最快春節後啟動協商　公路局：力拚今年上路

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲外送新運價最快春節後可啟動協商。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

立法院今（6日）三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，明定外送員每單報酬不得低於45元，且換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍。交通部也同步推動外送運價制度修法，公路局表示，相關法規預計農曆年後公告，後續將啟動新一輪運價協商，力拚今年完成並上路。

交通部於2025年11月中預告修正《汽車運輸業管理規則》及《汽車運輸業客貨運運價準則》，明定業者以機車承運外送平台運送業務，其基本運價計算公式為「每單公里基本運價＝每車公里合理成本×（1+合理經營報酬率）／平均每車公里接單數」，每單運費包含起程費及續程費，必要時得加計等待費、樓層費、夜間加成費及春節加成費等其他費用。

公路局長林福山指出，外送運價修正草案預告至今年1月16日止，後續完成法制作業並公告後，才能正式啟動外送運價討論與協商程序，因運價訂定須以法規發布為前提。

林福山表示，外送專法今日完成三讀，後續在訂定運價時，也將一併納入外送專法中有關外送員權益保障的相關規定，整體時程最快將在農曆年後啟動實質討論，但仍需一定時間完成相關前置作業。

他說明，外送運價涉及多項參數，包括業者營運成本、外送距離、等待時間及相關費用，必須先蒐集完整成本資料，並由業界提供必要資訊，後續將先與外送平台相關公會進行方向性討論，再進一步處理細項內容。由於屬於首次制度化訂定外送運價，前期準備與協商勢必需要較長時間。

至於新運價上路時程，林福山坦言，關鍵仍在於後續運價的討論，包括是否以縣市劃分，或比照計程車規劃共同營業區訂定同一個運價，皆是需要進一步討論的課題。由於外送行為常跨縣市進行，相關制度設計仍有待討論。不過，林福山強調，交通部將力拚在今年內完成外送新運價的訂定。

針對外送專法與運價制度的關係，林福山說明，外送專法已明確規範外送員薪資保障機制，未來外送員報酬將回歸外送專法，與最低工資制度連動；而交通部所訂定的外送運價，屬於對消費者端收費的「運送服務價格上限」，兩者適用狀況不同。

他進一步解釋，運價僅是平台整體收入結構的一部分，外送員的薪資報酬來自平台整體營收，平台如何分配營收並給付外送員報酬，未來平台業者須依外送專法規定，確保外送員薪資符合基本工資保障；至於向消費者收取的運送費用，則須符合交通部所訂定的運價上限規範，不得超過上限，主要是作為消費者端收費的管理依據，確保運送費用合理透明，但業者營運策略仍可提供折扣或免運服務。

