關稅收入「將飆破6000億美元」　川普：美國史上最強大

▲川普對等關稅面臨法律挑戰。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普5日宣稱，政府關稅收入即將突破6000億美元（約新台幣18.8兆元）大關，讓美國達到史無前例的強大與聲望巔峰。

川普在真相社群（Truth Social）發文表示，「我們很快就會收到逾6000億美元的關稅收入，但假新聞媒體拒絕討論這件事，因為他們憎恨而且不尊重我們的國家，而且想要干預接下來由美國最高法院做出、史上最重要的關稅裁決。」

川普宣稱，關稅政策讓美國在財政和國安層面上「比以往任何時候都更強大、更受尊敬。」

根據美國財政部數據，去年1至11月的關稅淨收入為2362億美元（約新台幣7.4兆元）。川普政府2025年1月上任後，將關稅作為國安和外交政策工具，對全球多國商品課徵大規模關稅，其中對印度產品課徵50%關稅。

不過，該政策也面臨法律挑戰，主要癥結點在於，川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）的國家緊急狀態課徵關稅，是否逾越總統職權。

美國最高法院去年11月5日展開口頭辯論後，不論自由派或保守派大法官普遍提出質疑，預計在未來幾個月內做出裁決。但川普政府表示，即使該政策遭最高法院推翻，也會透過其他法律機制，繼續課徵關稅。