藍白政見談完再談選舉　黃國昌：2026簽署正式的政黨協議

▲國民黨主席鄭麗文（右）與民眾黨主席黃國昌。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

2026年九合一選舉藍白合進度受矚，民眾黨主席黃國昌昨拋出新北整合不要這麼快，先把盤撐大再合，掀起各界討論。對此，黃國昌今（6日）說，國民黨、民眾黨先談政策、政見、願景，接下來兩邊有關2026年選舉的工作小組，會馬上對接，針對2026年有關於選舉合作，會簽署正式的政黨協議，會清楚載明對選民的承諾、要共同推動的政見，裡面也會包括在各個縣市要如何相互合作，如何以最好的方式選出最強的團隊。

黃國昌說，現在做的事情，民眾黨會盡快把2026地方選舉共同政見跟社會報告，這個做完以後，民眾黨跟國民黨面對2026地方選舉的共同政見、願景、政策，也會開記者會報告。

「先談政策、政見、願景。」黃國昌說，在這基礎上，接下來兩邊有關面對2026年選舉的工作小組，會馬上對接，針對2026年有關選舉合作，會簽署正式的政黨協議，會清楚載明對選民的承諾、要共同推動的政見，裡面也會包括在各個縣市要如何相互合作，如何以最好的方式選出最強的團隊，給市民最佳的治理，這些事情都按部就班進行。

「民眾黨隨時都準備好持續進行這項工作，國民黨也有一些內部要整合的工作，我們也都尊重他們的程序、時間。」黃國昌說，在這段時間中，最重要的事情是，每一個人都在自己的工作崗位上把事情做到最好，這是最好的選舉方式，「每一個人在自己的工作崗位上把事情做到最好，不要辜負人民對我們的期待」。