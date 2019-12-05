「謝系跟卡神就是共生關係」　羅智強提3年前報導：凡走過必留下痕跡

▲駐日代表謝長廷。（資料照／記者季相儒攝）

記者張乃文／綜合報導

針對「卡神」楊蕙如網軍風波，國民黨台北市議員羅智強、徐巧芯等人4日召開記者會爆料金流，楊蕙如的公司發文給北市體育局，竟副本給5位謝系市議員，質疑謝系議員暗中幫忙。而羅智強5日臉書提到，謝系現在千方百計切割楊蕙如，「可是凡走過必留下痕跡」，謝系跟卡神，就是「共生」的關係。

羅智強5日在臉書提出，《上報》2016年12月報導一位民進黨謝系立委向經濟部施壓「函請協助贊助WTA 2017台灣公開賽」，經濟部次長楊偉甫於是召開會議，會中語帶為難地向到場的各事業單位代表坦言，立委辦公室和院長辦公室都要經濟部和國營及官股主導的公司出錢贊助，『我壓力很大』，希望大家配合。」

羅智強指出，如果贊助是正正當當，為什麼卡神要謝系立委施壓經濟部？為什麼民進黨立委管碧玲要幫她逼迫中油？為什麼卡神發給台北市體育局的函還要副本給五位謝系議員？他直言，謝系跟卡神，就是「共生」的關係。

羅智強認為，民進黨說，楊蕙如只是「生意人」，那生意人，總不會做義工吧？卡神網軍攻擊大阪處，護航謝長廷，誰會是雇主？「答案，一直很清楚！」

▲羅智強。（資料照／記者李毓康攝）

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