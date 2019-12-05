起訴卡神卻挨批「沒查金流」　北檢：查侮辱大阪辦事處共犯「意外」揪出網軍

▲檢察官追查「卡神」楊蕙如涉侮辱公署案，意外查出楊是網軍頭。（圖為資料照／翻攝自楊蕙如臉書）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署起訴「卡神」楊蕙如與蔡福明2人，涉嫌共犯侮辱公署、侮辱公務員案，意外勾稽出楊蕙如疑似以每月1萬元代價，指揮網軍引導輿論風向。沒想到引發外界質疑，為何不查金流來源，北檢5日發布新聞稿澄清，檢查官已積極蒐證確認楊、蔡共犯妨害公務罪嫌並起訴，沒查金流不是「怕捅馬蜂窩」。

據透露，檢警從9月接獲大阪辦事處遭PTT網路文章詆毀案後，就已經從ip查出楊蕙如可能涉案，但是楊自始否認犯行，態度輕鬆自若地堅稱發文的另有其人，她也是覺得文章寫得不錯，請朋友幫忙轉發高調後，才知道發文者身分，沒多久，蔡福明果然主動到案，承認使用帳號idcc發文。

但是蔡福明根本就是用楊蕙如的網路連線到PTT，讓辦案人員高度懷疑楊、蔡共同涉案，從查扣到的蔡福明手機中，發現蔡與楊都在LINE群「高雄組」內，而楊時常在群內指示組員在特定議題上發文、支持、批評特定文章。

此外，蔡福明也曾私下邀約朋友，加入網軍工作，對方詢問價碼，蔡表示1個月可以拿1萬元，檢警為追查確認楊、蔡的共犯關係，2度傳喚楊蕙如到案，楊都剛好沒帶手機供檢警調查，對於養網軍問題，楊否認付錢，只表示有時會請「理念相同的人」吃飯，至於飯局經費，則是「平常工作的收入」。

北檢5日發布聲明澄清，為了偵辦楊蕙如涉嫌妨害公務案，檢察官積極調查蔡福明，才能向上溯源到楊蕙如，並在楊否認的情況下，仍盡力蒐集證據證明楊是共犯並據以起訴，絕無「不追金流共犯 檢怕捅馬蜂窩」等情。

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