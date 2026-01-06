嬰兒奶粉疑遭毒素汙染！　雀巢宣布回收部分產品

▲雀巢（Nestle）近日宣布回收部分嬰兒配方奶粉。（圖／達志／美聯社）

雀巢（Nestle）近日宣布回收部分嬰兒配方奶粉，原因是產品可能含有可引發食物中毒的毒素。雀巢表示，特定批次的SMA嬰兒配方奶粉及後續配方奶粉，可能受到名為「cereulide」的毒素污染，該物質在食用後恐導致噁心、嘔吐及腹部不適，因此不適合餵食嬰兒。

BBC報導，雀巢強調，目前尚未接獲任何與相關產品有關的確診病例，但基於對嬰幼兒安全的高度重視，仍主動採取回收行動。公司在聲明中指出，嬰兒的健康與福祉始終是首要考量，並對家長與照顧者造成的不便致上誠摯歉意。

雀巢同時表示，其他未受影響的產品及批次皆可安心食用，並承諾為購買到問題產品的消費者提供退款。初步調查顯示，問題可能來自其中一名供應商所提供的原料。受影響產品的批號可透過雀巢官網或英國政府食品安全網站查詢，消費者也可在奶粉罐、包裝盒或即飲配方容器上找到相關代碼加以比對。

英國食品標準局指出，cereulide為蠟樣芽孢桿菌產生的毒素，不易透過加熱或沖泡過程去除，呼籲家長勿將相關產品餵食嬰幼兒。如對孩子健康有疑慮，應儘速尋求醫療專業建議。至於在台灣販售的商品是否受影響，仍有待進一步釐清。

