被點名「養出楊蕙如」　柯文哲：我養出來的？天啊

▲柯文哲出席2019台灣醫療科技展。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

「卡神」楊蕙如遭檢調查出操作網軍霸凌大阪辦事處處長導致其自殺，目前已遭檢調起訴。面對民進黨陣營全面切割楊，甚至直指楊是柯文哲養出來的。對此，柯文哲5日受訪時笑說，「那叫黑狗報恩的故事」；至於有綠營側翼指「養出楊蕙如」，柯聽聞大笑，「楊蕙如我養出來的？天啊」。

柯文哲5日出席國際醫療生技展後受訪時，被問到體育局的公文為何會給5位謝系的議員？柯文哲先是說，昨天回家看call in節目很有趣，三立跟民視完全沒有在討論楊蕙如，都在討論砂石案，但一轉到中視中天全部在講楊蕙如，「這就典型的同溫層」。接著柯表示，「所以你知道為什麼？她就是謝系的啊，他們就是朋友」。

而對於民進黨議員阮昭雄自稱不是謝系？柯文哲反問，「阮昭雄不是謝系？唉唷」；媒體接著補充阮稱現在「沒有謝系了」？柯說，對啦，其實謝長廷離開台灣後，整個謝系急速萎縮，以前還有同事的情誼，現在關係的確比以前淡很多。

至於蔡壁如評卡神楊蕙如的爭議是「民進黨嫌票多在內鬨」，柯文哲說，「她是被檢察官…，那叫黑狗報恩的故事」。而有綠營側翼指楊蕙如是柯養出來的，柯文哲笑說，「齁齁，楊蕙如我養出來的？誰講的？」、「楊蕙如我養出來的？天啊」。

目前外界緊咬楊蕙如的資金來源，正是積極承包政府標案，包含台北市、高雄市等都被點名。柯文哲表示，這些事後都會知道，但台北市一年1650億預算，加上基金預算2500億，不見得市長每一個都盯得到，「有時候還是有漏網之魚，這我也承認」。

「但是這為什麼會被抓出來？公開透明」，柯文哲說，後來發現，公開透明是解決這種烏煙瘴氣的問題最好的方法，盡量公開透明，當時沒有爆出來的，時間久都會被看到，所以台灣要成為一個越來越清廉的國家，公開透明最重要。柯強調，賺錢大家都要賺，但要儘量合理。

至於基進黨點名邱昱凱一事，柯文哲說，「邱昱凱是領我們競總的薪水，干基進黨什麼屁事？」競辦當時是這樣，因為要報加班費的、要報什麼電話費，當時就覺得說就講一個數字大家可以就好，就是這樣，沒有了，所以基進黨是發現什麼事，他都不曉得。

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