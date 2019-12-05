　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被點名「養出楊蕙如」　柯文哲：我養出來的？天啊

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲出席2019台灣醫療科技展 王金平堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲出席2019台灣醫療科技展。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

「卡神」楊蕙如遭檢調查出操作網軍霸凌大阪辦事處處長導致其自殺，目前已遭檢調起訴。面對民進黨陣營全面切割楊，甚至直指楊是柯文哲養出來的。對此，柯文哲5日受訪時笑說，「那叫黑狗報恩的故事」；至於有綠營側翼指「養出楊蕙如」，柯聽聞大笑，「楊蕙如我養出來的？天啊」。

柯文哲5日出席國際醫療生技展後受訪時，被問到體育局的公文為何會給5位謝系的議員？柯文哲先是說，昨天回家看call in節目很有趣，三立跟民視完全沒有在討論楊蕙如，都在討論砂石案，但一轉到中視中天全部在講楊蕙如，「這就典型的同溫層」。接著柯表示，「所以你知道為什麼？她就是謝系的啊，他們就是朋友」。

而對於民進黨議員阮昭雄自稱不是謝系？柯文哲反問，「阮昭雄不是謝系？唉唷」；媒體接著補充阮稱現在「沒有謝系了」？柯說，對啦，其實謝長廷離開台灣後，整個謝系急速萎縮，以前還有同事的情誼，現在關係的確比以前淡很多。

▲▼柯文哲出席2019台灣醫療科技展 王金平堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

至於蔡壁如評卡神楊蕙如的爭議是「民進黨嫌票多在內鬨」，柯文哲說，「她是被檢察官…，那叫黑狗報恩的故事」。而有綠營側翼指楊蕙如是柯養出來的，柯文哲笑說，「齁齁，楊蕙如我養出來的？誰講的？」、「楊蕙如我養出來的？天啊」。

目前外界緊咬楊蕙如的資金來源，正是積極承包政府標案，包含台北市、高雄市等都被點名。柯文哲表示，這些事後都會知道，但台北市一年1650億預算，加上基金預算2500億，不見得市長每一個都盯得到，「有時候還是有漏網之魚，這我也承認」。

「但是這為什麼會被抓出來？公開透明」，柯文哲說，後來發現，公開透明是解決這種烏煙瘴氣的問題最好的方法，盡量公開透明，當時沒有爆出來的，時間久都會被看到，所以台灣要成為一個越來越清廉的國家，公開透明最重要。柯強調，賺錢大家都要賺，但要儘量合理。

至於基進黨點名邱昱凱一事，柯文哲說，「邱昱凱是領我們競總的薪水，干基進黨什麼屁事？」競辦當時是這樣，因為要報加班費的、要報什麼電話費，當時就覺得說就講一個數字大家可以就好，就是這樣，沒有了，所以基進黨是發現什麼事，他都不曉得。

其他人也看了這些...

► 謝長廷認與楊蕙如「一般朋友關係」　一年見不到1、2次
► 國民黨議員飛東京堵謝長廷　駐日代表處關門謝絕採訪
► 不見跨海抗議蘇啓誠案　謝長廷：外交不是市議員監督對象

更多相關新聞...

► 蔡英文外甥遭爆是網軍社團共主　韓競辦：執政黨應出面講清楚
► 韓國瑜氣憤談網軍受害者　「遭霸三兄弟」：賴清德、柯文哲、韓國瑜
► 楊蕙如網軍案成韓國瑜逆轉破口？　卓榮泰：目前看不出直接影響

白白胖胖也是一種美

ET快訊
3公尺巨蟒生吞大鱷魚！X光直擊恐怖分解…7天就消化完
快訊／泰簽又轉彎了！「財力證明」新政策確定暫緩
悲慘畫面曝光！駕堆高機「你先下車」後翻覆　7歲兒目睹父慘被壓
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

楊蕙如曾參與綠營立委初選　藍委嗆：民進黨怎麼好意思切割？

蔡英文推「辣政績圖文」　插畫家挺小英酸韓國瑜：不要貴族裝平民

蔡英文組「英眼部隊」監票　柯文哲酸：懷疑自己人要做票？

韓國瑜稱被網路霸凌　宋楚瑜：不被人黑是蠢材

談泰簽新規直言「台灣被歧視」　柯文哲：不歡迎就不要去啊

臉書廣告戰「民進黨26萬」最多　卓榮泰：代表我們正面公開宣揚理念

8台女赴澳打工遭逼「性服務換生活費」　外交部：已向澳方表達關切

行的正義！爭取高鐵雲林站增班　張嘉郡：不當二等公民　

韓國瑜稱與賴清德、柯文哲是「被害三兄弟」 卓榮泰酸：自抬身價

被點名「養出楊蕙如」　柯文哲：我養出來的？天啊

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

殺彎失敗！重機騎士跨雙黃線 遭對向貨車輾過...送醫搶救身亡

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

開箱全台第一座「暗空公園」　不只看羊群！夜晚拍星星超夢幻

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

楊蕙如曾參與綠營立委初選　藍委嗆：民進黨怎麼好意思切割？

蔡英文推「辣政績圖文」　插畫家挺小英酸韓國瑜：不要貴族裝平民

蔡英文組「英眼部隊」監票　柯文哲酸：懷疑自己人要做票？

韓國瑜稱被網路霸凌　宋楚瑜：不被人黑是蠢材

談泰簽新規直言「台灣被歧視」　柯文哲：不歡迎就不要去啊

臉書廣告戰「民進黨26萬」最多　卓榮泰：代表我們正面公開宣揚理念

8台女赴澳打工遭逼「性服務換生活費」　外交部：已向澳方表達關切

行的正義！爭取高鐵雲林站增班　張嘉郡：不當二等公民　

韓國瑜稱與賴清德、柯文哲是「被害三兄弟」 卓榮泰酸：自抬身價

被點名「養出楊蕙如」　柯文哲：我養出來的？天啊

楊蕙如曾參與綠營立委初選　藍委嗆：民進黨怎麼好意思切割？

蔡英文推「辣政績圖文」　插畫家挺小英酸韓國瑜：不要貴族裝平民

巴西將失去「聯合國表決權」　年底還不出1.2億就GG

威金斯成為灰狼隊史三分王　本季不再養生創各項新高

騙女高中生回家「談人生」　襲胸狼師裝病4個月丟飯碗

給說法／得易科罰金，誰說得算？

南韓軍人「藉保護脫北女名義」性侵逾1年！　她二度懷孕被逼墮胎

蟬聯30年女性「奪命第1癌」！　醫曝「高致病關鍵」...推7生活習慣避免

日職／火腿簽大聯盟級洋將　成王柏融潛在競爭對手

大馬紋身展竟出現「半裸場面」　文化部下令徹查

政治熱門新聞

謝龍介嗆賭2700份雞排　韓逆轉勝蔡90萬票

楊蕙如網軍金流哪來？易始公司狂接體育賽事

記者一句話問網軍　呱吉怒掛電話

韓國瑜「328萬票↓」領不到30元補助？網瘋傳關鍵密碼

楊蕙如補助金流曝光 ! 北市2年1010萬

臉書公布：民進黨廣告下最兇！

30年老國民黨員發文！退役軍官轉投蔡

黃國昌上不了　蔡壁如：不要浪費票了

高嘉瑜先知？9年前指控楊蕙如　拿民進黨錢

藍營、旅遊業者遭爆泰簽唱雙簧

還原真相／誰害死蘇啓誠？看國民黨拿謠言追打時間表

黃光芹分析韓國瑜：有點信心潰散

蔡英文外甥遭爆是網軍社團共主！

蔡英文辦：7個「憑什麼」回擊韓國瑜

更多熱門

相關新聞

蔡英文組「英眼部隊」監票　柯P酸：懷疑自己人？

蔡英文組「英眼部隊」監票　柯P酸：懷疑自己人？

距離總統大選剩下不到40天的時間，力拼連任的民進黨總統候選人蔡英文宣示將組「英眼部隊」進行監票，預計募集1.7萬名志工。對此，台北市長柯文哲酸，「執政黨要組織監票部隊那是怎樣？懷疑自己人要做票？太奇怪」。

談泰簽　柯P：不歡迎台灣人就不要去啊

談泰簽　柯P：不歡迎台灣人就不要去啊

羅智強提3年前報導：謝系凡走過必留下痕跡

羅智強提3年前報導：謝系凡走過必留下痕跡

卓榮泰再回楊蕙如案：自己行為自己負責！

卓榮泰再回楊蕙如案：自己行為自己負責！

不贊成郭董0到6歲國家養？柯P：最難的是執行力

不贊成郭董0到6歲國家養？柯P：最難的是執行力

關鍵字：

柯文哲柯P台北市楊蕙如

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

澳洲果園8台女　遭雇主逼提供愉悅

更猛冷氣團台南以北12°C　最冷時間出爐

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

狗偷跑出去玩！脖子多了欠款字條

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

高以翔好友都來了！　柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

經痛打止痛針！她48hrs「突不對勁」醫一看心涼

高以翔「魂魄飄蕩」不肯離開！媽媽暖求大家出力

出生11天被棄養　他重逢母親竟成惡夢

茵芙嫁豪門2年爆被離婚！富二代老公受夠沒錢分了

雞突消失！他架相機抓到超萌兇手

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

MAMA漏網／柾國笑咪咪「伸手搭BTS肩膀」卻是他！

更多

最夯影音

更多
艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

殺彎失敗！重機騎士跨雙黃線 遭對向貨車輾過...送醫搶救身亡

殺彎失敗！重機騎士跨雙黃線 遭對向貨車輾過...送醫搶救身亡

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面