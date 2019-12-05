雲端最前線／最遙遠的距離？蔡支持度狠甩韓國瑜34.2%

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綠黨4日公布最新民調，總統蔡英文與國民黨總統候選人韓國瑜差距再擴大到34.2%，此外，有49.1％的民眾害怕韓國瑜當選，選情呈現一面倒。另在政黨票部分，民進黨領先國民黨約9%，民眾黨以及時代力量也有提升。《雲端最前線》5日邀請民眾黨不分區立委參選人高虹安、國民黨不分區立委參選人吳怡玎、資深媒體人林育卉、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。



▲總統蔡英文出席2020總統大選青年論壇。（圖／記者林敬旻攝）

選戰倒數，各家民調幾乎都顯示國民黨選情不利，但民調高真的就代表選票多？日前韓國瑜也曾痛斥民調不准，呼籲支持者拒答，唯一支持蔡英文，民眾黨不分區立委參選人高虹安諷刺「我覺得能夠講出這種話的人，真的是政治天才」。同樣擁有大數據專長的國民黨不分區立委參選人吳怡玎有不同看法？數據該怎麼分析才能看出端倪？

卡神楊蕙如的網軍事件持續發燒，外界質疑資金來源可能就是駐日代表前行政院長謝長廷，國民黨多名議員直奔日本要謝長廷說清楚、講明白，但沒想到被反將一軍，謝長廷隨後在臉書發文，指稱這並非議員管轄範圍，民進黨則急忙切割卡神，幕後真相到底是什麼？養網軍真的能夠影響選舉？登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。