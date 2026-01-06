日男「一夫多妻」偷拍1000部性愛片！得手1100萬　百女受害

▲日本一名男子涉嫌與妻子、情婦共謀偷拍女性不雅性愛片。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本一名39歲男子小野洋平與28歲妻子晴香、24歲養女展開「一夫多妻制」的生活，三人甚至連手囚禁少女、仙人跳，並偷拍大量性愛影片牟利，2025年被警方逮捕後，1月6日再次被東京警視廳逮捕。警方調查發現，他們透過販賣偷拍影片已獲利超過5500萬日圓（約新台幣1107萬元），受害女性高達約100人，相關影片多達1000支。

根據《時事通信社》報導，警視廳搜查一課表示，小野洋平2024年6月下旬在東京新宿區某家飯店內與一名20多歲女性發生性關係時偷拍對方，隨後於同年10月將影片上傳至「myfans」等付費平台販售。而他的妻子與身兼二房的養女也同樣涉案。

受害女性透過社群媒體與嫌犯相識，兩人多次見面，直到警方主動聯繫才得知自己遭到偷拍。

搜查人員從嫌犯住處查獲的硬碟中發現超過860支涉及約100名女性的偷拍影片，加上已遭刪除的內容，總計約1000支影片曾被上傳至各大付費會員網站進行販售。小野洋平對最新指控坦承不諱，但2名女嫌則保持緘默。

警方調查發現，三人自2022年起便透過「仙人跳」手法詐騙錢財，他們會先在房間內架設隱藏攝影機，待小野與受害女性發生關係後，晴香等人突然闖入現場，向受害者索取高達300萬日圓（約新台幣60萬元）的「精神賠償金」。

更令人震驚的是，小野洋平早在2025年11月就因另一起重大案件遭到逮捕。他在新宿區百人町的公寓內囚禁一名十多歲少女長達2個月，期間不僅對少女施暴，還威脅「妳敢跑我就殺了妳」。這名少女同樣是透過網路與嫌犯結識，起初關係良好，但後來遭到強制囚禁與暴力對待，直到趁機逃脫並跑到派出所求救，整起事件才因此曝光。

警方在搜索現場時，除了大量偷拍設備外，還發現3部智慧型手機、3台筆記型電腦，以及手銬、項圈、電擊棒等疑似用於監禁的工具，顯示嫌犯犯行的嚴重性與組織性。

小野洋平與2名女性嫌犯維持著詭異的「一夫多妻」關係，以偷拍影片販售作為主要收入來源。