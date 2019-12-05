AIT前主席薄瑞光：香港形勢有助蔡英文連任　「但北京不在乎誰贏選舉」

▲薄瑞光說，北京當局不在乎是韓國瑜（左）還是蔡英文（右）贏得選舉。（合成圖／攝影中心攝）

記者朱世凱／綜合報導

美國在台協會（AIT）前主席薄瑞光（Raymond Burghardt）近日在華府指出，不少大陸學者認為蔡英文誤判選舉情勢，以為香港情勢越糟，就對自己選情越有利，殊不知這只是假象；但他隨即反駁「香港形勢確實有助於蔡連任」，不過北京當局也不在乎是誰贏得1月選舉，因為「重要的是政策而不是誰贏」。

▼美國在台協會前主席薄瑞光（Raymond Burghardt）。（圖／記者李毓康攝）

據《中新社》報導，薄瑞光表示，雖然台北方面總認為北京對統一必定有一個時間表，但大陸國台辦那裡釋出的資訊是，兩岸之間的大門「並沒有完全關上」，雖然它還是有可能關上；可以肯定的是，北京對蔡英文和民進黨已經不抱任何期望，認為民進黨和蔡英文的做法越來越趨向分離主義，「不過他們也不在乎1月的選舉贏的是誰，因為重要的是政策而不是誰贏。」

薄瑞光轉述，大陸人士指出，如果蔡英文連任，她不可能將台灣從大陸分離出去；如果韓國瑜當選，也不可能迅速實現統一。根本性的分歧不會在短期內得到解決，但中方有信心，也有耐心。

薄瑞光提到，即便國民黨陣營裡也有人感到韓國瑜勝選形勢不太妙，另有人稱他為好的市長候選人，未必是好的「總統」候選人，但其選情走低未必全因香港形勢；在立委選舉部分，民進黨仍有可能失去控制權，中方對此依舊抱持希望，他們認為，即便蔡英文連任，只要國民黨可以控制「立法院」，便能限制蔡英文行動。

▼大陸學者認為，倘若韓國瑜當選，也不會迅速實現統一。（圖／記者張榮恩攝）

有人問道，如果明年1月選舉後蔡英文贏得連任，未來兩岸關係如何發展？北京是否會失去耐心？薄瑞光回應，「我已經對北京的朋友說了許多次，我認為不可能看到台灣和中國有一個和平的統一，實在想像不到這種情況會發生。他們之間的疏離太過重大，台灣的分離認同感也太過強烈。」

他再稱，「我認為北京已經有人意識到這一點，所以現在問題也變成哪一種脅迫是必須的？你怎麼去做？假資訊和資訊戰能夠做到什麼程度？以及如果必須走到那個地步，你該如何進行軍事準備？」

薄瑞光最後提到，「我想確實有跡象顯示，至少北京一些領導人開始考慮這些問題，『那不是未來會和平發生的事情』，當然也不會很快發生。不得不以武力的方式解決的話，他們必須先做長期的準備，我們也不得不就此應對，我們也必須做我們自己的計劃。」

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▼薄瑞光說，蔡英文連不連任，都不太可能看到台灣和中國和平統一。（圖／記者林敬旻攝）