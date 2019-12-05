韓國瑜稱被網路霸凌　宋楚瑜：不被人黑是蠢材

記者楊亞璇／台北報導

卡神楊蕙如操控網軍案話題延燒，國民黨總統候選人韓國瑜說，他和民進黨副總統候選人賴清德、台北市長柯文哲則是網路被霸凌三兄弟。對此，親民黨總統候選人宋楚瑜受訪笑說，做政治人物不被黑，那哪像個奇才？「不遭人忌是庸才，不被人黑是蠢材」。

宋楚瑜5日錄製支持者創作歌曲，他在唱歌的時候直呼「我覺得做省長比較容易」。他說，坦白講從小就不是會唱歌的人，到了省政府開始要跟大家加油，「我還唱紅幾條歌吧」《愛拚才會贏》，每個活動都要唱，叫省府同仁到大種場合要唱歌，還唱《我們都是一家人》、《 客家本色》。

發言人于美人笑稱，本來想請方文山、玖壹壹作詞作曲，但是聽到他唱黃埔軍歌，就決定不要麻煩朋友了，他的風格就不多說了。

▲宋楚瑜。（圖／記者楊亞璇攝）

宋楚瑜還主動分享今天早上的經驗，有隨扈、特別警衛幫他做了交管，但是他說，不是有很急切的活動，不要妨害一般民眾的正常生活，「我還是在車隊裡面跟他們磨蹭磨蹭，蹭到這邊」，明明可以走路肩，但是他拜託不要妨害別人，「不要讓人家覺得我們很特殊」。他表示，所以選舉很有意思，「讓我們大家適應一下，未來的領導風格」。

對於18日總統政見會方向，宋楚瑜表示，現在正在做整體思考，必須直率的說，這次最重要的是選總統，總統是國家領導人，「他到底管什麼事，會往這個方向」，他不要漏題讓人家學。

至於副總統參選人余湘與國民黨雲林縣第一選區（海區）立委參選人張嘉郡會面，被解讀成拔樁。宋楚瑜表示，「不要天天說拔樁」，台灣就是這麼一個可愛的地方，每一個人只要坐下來五分鐘就會曉得他的朋友、親戚、同學是誰。

宋楚瑜說，「張嘉郡以前跟我好的不得了，她的爸爸跟我也是非常body body」，副總統跟她很熟，也是老朋友，「什麼是拔樁，坦白講，他們把我們的人拔走了，應該是這樣講吧」。

另外，宋楚瑜日前接受專訪時表示，如果國民黨這次是派鴻海創辦人郭台銘、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平任一人出馬參選總統，「我還會出來選嗎？」，朱立倫回應「上一屆我也有出來啊」。對此，宋楚瑜強調，「我先出來他後出來，把時程搞錯了」。



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