行的正義！爭取高鐵雲林站增班　張嘉郡：不當二等公民　

▲雲林縣立法委員張嘉郡提出高鐵雲林站要增班。（圖／立法委員張嘉郡競辦提供）

記者唐詠絮／雲林報導

雲林縣第1選區（海線）立法委員參選人張嘉郡，5日上午在高鐵雲林站的站前廣場召開記者會，她表示，雲林人不是二等公民，基於保障雲林人「行的正義」及滿足旅客交通需求，當選立委一定全力爭取增班，雲林站平常日跳蛙式增班，並擴充免費接駁車系統，讓鄉親搭乘高鐵更方便，增加雲林能見度。

記者會中並出現溫馨畫面，前立委林明義之子林谷皇特別回到雲林，獻花給張嘉郡，感謝幫他父親完成心願。

張嘉郡提出的政見中「交通建設」項目，希望繼續發揮成功爭取高鐵在雲林設站的精神，爭取開發雲林麥寮國際商港，打通產業和市場的新藍海，除了國際商港的目標，最近接到許多鄉親的反映，希望高鐵雲林站增班，讓旅外的雲林鄉親或是來雲林觀光的旅客，能有更便利的大眾運輸工具。

▲前立委林明義之子林谷皇與張嘉郡擁抱加油打氣。（圖／立法委員張嘉郡競辦提供）

根據高鐵公司今年10月搭乘人次統計，雲林站進出人次24萬4193人次，每週南下和北上都一樣是137班次，嘉義站進出人次48萬3619人次，每週南下有318班次、北上有320班次，從數據來看，嘉義站進出人次大約雲林站2倍，但是，雲林站每週北上班次比嘉義站要少183班次，每週南下班次比嘉義站要少181班次，雲林站比嘉義站減少的班次約2.3倍。

另據統計，民國104年新增苗栗、彰化、雲林等3站，雲林站每月載客人數最多，停靠班次卻不是最多，105年雲林站平均每班次載客人數已與嘉義站相當，雲林站「月進出人次」大約嘉義站一半（5成），但雲林站每週北上班次少嘉義站183班，每週南下班次少181班，每周停靠總班次只有嘉義站的4成，由此可見雲林仍有增班空間。

再從旅客成長數據來看，雲林站進出旅客數穩定成長，增加停靠班次，以雲林站旅客穩定成長的情況，當然會帶動旅客人次增加，對高鐵是一項利多，對旅客及旅外雲林鄉親也是利多，高鐵雲林站增班對高鐵、旅客、旅外雲林鄉親返鄉，並對雲林的觀光旅遊和工商發展有正面影響，高鐵公司創造多贏是利己又利民，何樂而不為。

▲雲林縣立法委員張嘉郡提出高鐵雲林站要增班。（圖／立法委員張嘉郡競辦提供）

張嘉郡指出，雲林人「行的正義」要得到保障，雲林因為便利大眾交通運輸工具帶來的工商發展與繁榮更要受到重視，曾經有人說過，「雲林是台灣中部的偏遠地區」，那不是距離的問題，而是時間的問題，高鐵雲林站在民國104年底營運後，到雲林的時間還是比到高雄要久，原因是班次太少和時段不方便而要轉車，轉車耗費的時間讓許多民眾反映不便利，要不就是只有搭乘高速公路的長途巴士，但還是比搭乘高鐵到高雄的時間要久。

張嘉郡表示，雲林因為高鐵站設立，讓雲林不再是台灣一日生活圈中的交通孤島，當選立委一定會爭取雲林站增班，要讓雲林「行的正義」得到更好保障，除了爭取高鐵雲林站增班，也要爭取經費擴充雲林站的公路接駁系統，由雲林縣政府工務處規劃高鐵雲林站更便利的配套措施，包括增加高鐵快捷公車路線等，建構雲林完善的大眾交通運輸網，實現鄉親和民眾的共同願望。

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