　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行的正義！爭取高鐵雲林站增班　張嘉郡：不當二等公民　

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲雲林縣立法委員張嘉郡提出高鐵雲林站要增班。（圖／立法委員張嘉郡競辦提供）

▲雲林縣立法委員張嘉郡提出高鐵雲林站要增班。（圖／立法委員張嘉郡競辦提供）

記者唐詠絮／雲林報導

雲林縣第1選區（海線）立法委員參選人張嘉郡，5日上午在高鐵雲林站的站前廣場召開記者會，她表示，雲林人不是二等公民，基於保障雲林人「行的正義」及滿足旅客交通需求，當選立委一定全力爭取增班，雲林站平常日跳蛙式增班，並擴充免費接駁車系統，讓鄉親搭乘高鐵更方便，增加雲林能見度。

記者會中並出現溫馨畫面，前立委林明義之子林谷皇特別回到雲林，獻花給張嘉郡，感謝幫他父親完成心願。

張嘉郡提出的政見中「交通建設」項目，希望繼續發揮成功爭取高鐵在雲林設站的精神，爭取開發雲林麥寮國際商港，打通產業和市場的新藍海，除了國際商港的目標，最近接到許多鄉親的反映，希望高鐵雲林站增班，讓旅外的雲林鄉親或是來雲林觀光的旅客，能有更便利的大眾運輸工具。

▲雲林縣立法委員張嘉郡提出高鐵雲林站要增班。（圖／立法委員張嘉郡競辦提供）

▲前立委林明義之子林谷皇與張嘉郡擁抱加油打氣。（圖／立法委員張嘉郡競辦提供）

根據高鐵公司今年10月搭乘人次統計，雲林站進出人次24萬4193人次，每週南下和北上都一樣是137班次，嘉義站進出人次48萬3619人次，每週南下有318班次、北上有320班次，從數據來看，嘉義站進出人次大約雲林站2倍，但是，雲林站每週北上班次比嘉義站要少183班次，每週南下班次比嘉義站要少181班次，雲林站比嘉義站減少的班次約2.3倍。

另據統計，民國104年新增苗栗、彰化、雲林等3站，雲林站每月載客人數最多，停靠班次卻不是最多，105年雲林站平均每班次載客人數已與嘉義站相當，雲林站「月進出人次」大約嘉義站一半（5成），但雲林站每週北上班次少嘉義站183班，每週南下班次少181班，每周停靠總班次只有嘉義站的4成，由此可見雲林仍有增班空間。

再從旅客成長數據來看，雲林站進出旅客數穩定成長，增加停靠班次，以雲林站旅客穩定成長的情況，當然會帶動旅客人次增加，對高鐵是一項利多，對旅客及旅外雲林鄉親也是利多，高鐵雲林站增班對高鐵、旅客、旅外雲林鄉親返鄉，並對雲林的觀光旅遊和工商發展有正面影響，高鐵公司創造多贏是利己又利民，何樂而不為。

▲雲林縣立法委員張嘉郡提出高鐵雲林站要增班。（圖／立法委員張嘉郡競辦提供）

▲雲林縣立法委員張嘉郡提出高鐵雲林站要增班。（圖／立法委員張嘉郡競辦提供）

張嘉郡指出，雲林人「行的正義」要得到保障，雲林因為便利大眾交通運輸工具帶來的工商發展與繁榮更要受到重視，曾經有人說過，「雲林是台灣中部的偏遠地區」，那不是距離的問題，而是時間的問題，高鐵雲林站在民國104年底營運後，到雲林的時間還是比到高雄要久，原因是班次太少和時段不方便而要轉車，轉車耗費的時間讓許多民眾反映不便利，要不就是只有搭乘高速公路的長途巴士，但還是比搭乘高鐵到高雄的時間要久。

張嘉郡表示，雲林因為高鐵站設立，讓雲林不再是台灣一日生活圈中的交通孤島，當選立委一定會爭取雲林站增班，要讓雲林「行的正義」得到更好保障，除了爭取高鐵雲林站增班，也要爭取經費擴充雲林站的公路接駁系統，由雲林縣政府工務處規劃高鐵雲林站更便利的配套措施，包括增加高鐵快捷公車路線等，建構雲林完善的大眾交通運輸網，實現鄉親和民眾的共同願望。

生火了！連我媽都用到發光

【其他新聞】

殺人犯楊振隆當紀念館長　毒品前科立委參選人張瀚天：不能雙重標準

前陸戰隊員掐死7旬嬤...抱到貨櫃屋狂污辱！獄中抄心經悔改　二審結果出爐

ET快訊
3公尺巨蟒生吞大鱷魚！X光直擊恐怖分解…7天就消化完
快訊／泰簽又轉彎了！「財力證明」新政策確定暫緩
悲慘畫面曝光！駕堆高機「你先下車」後翻覆　7歲兒目睹父慘被壓
特斯拉Model 3「開7天就退車」！台灣車主：這兩大問題受
起訴卡神卻「沒查金流」？　北檢首度回應了
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文組「英眼部隊」監票　柯文哲酸：懷疑自己人要做票？

韓國瑜稱被網路霸凌　宋楚瑜：不被人黑是蠢材

談泰簽新規直言「台灣被歧視」　柯文哲：不歡迎就不要去啊

臉書廣告戰「民進黨26萬」最多　卓榮泰：代表我們正面公開宣揚理念

8台女赴澳打工遭逼「性服務換生活費」　外交部：已向澳方表達關切

行的正義！爭取高鐵雲林站增班　張嘉郡：不當二等公民　

韓國瑜稱與賴清德、柯文哲是「被害三兄弟」 卓榮泰酸：自抬身價

被點名「養出楊蕙如」　柯文哲：我養出來的？天啊

「謝系跟卡神就是共生關係」　羅智強提3年前報導：凡走過必留下痕跡

緊追楊蕙如網軍金流　羅智強爆：謝系大將康裕成每月給20萬

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

殺彎失敗！重機騎士跨雙黃線 遭對向貨車輾過...送醫搶救身亡

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

開箱全台第一座「暗空公園」　不只看羊群！夜晚拍星星超夢幻

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

蔡英文組「英眼部隊」監票　柯文哲酸：懷疑自己人要做票？

韓國瑜稱被網路霸凌　宋楚瑜：不被人黑是蠢材

談泰簽新規直言「台灣被歧視」　柯文哲：不歡迎就不要去啊

臉書廣告戰「民進黨26萬」最多　卓榮泰：代表我們正面公開宣揚理念

8台女赴澳打工遭逼「性服務換生活費」　外交部：已向澳方表達關切

行的正義！爭取高鐵雲林站增班　張嘉郡：不當二等公民　

韓國瑜稱與賴清德、柯文哲是「被害三兄弟」 卓榮泰酸：自抬身價

被點名「養出楊蕙如」　柯文哲：我養出來的？天啊

「謝系跟卡神就是共生關係」　羅智強提3年前報導：凡走過必留下痕跡

緊追楊蕙如網軍金流　羅智強爆：謝系大將康裕成每月給20萬

蟬聯30年女性「奪命第1癌」！　醫曝「高致病關鍵」...推7生活習慣避免

日職／火腿簽大聯盟級洋將　成王柏融潛在競爭對手

大馬紋身展竟出現「半裸場面」　文化部下令徹查

蔡英文組「英眼部隊」監票　柯文哲酸：懷疑自己人要做票？

現在先衝！漢堡王「憑麥當勞、肯德基發票免費換堡吃」　全門市限量1萬份

台北港沉箱工程3移工溺斃　環團告發蘇貞昌「廢弛職務釀災」

不怕被與唐西奇比較　老鷹楊恩：這到我們退休才會停止

再等1年！全台最大迪卡儂動工　運動體驗「大平台」成最大賣點

韓國瑜稱被網路霸凌　宋楚瑜：不被人黑是蠢材

一圓機長夢！超真實駕駛飛機體驗　秒飛各國知名景點

政治熱門新聞

謝龍介嗆賭2700份雞排　韓逆轉勝蔡90萬票

楊蕙如網軍金流哪來？易始公司狂接體育賽事

記者一句話問網軍　呱吉怒掛電話

韓國瑜「328萬票↓」領不到30元補助？網瘋傳關鍵密碼

楊蕙如補助金流曝光 ! 北市2年1010萬

臉書公布：民進黨廣告下最兇！

30年老國民黨員發文！退役軍官轉投蔡

黃國昌上不了　蔡壁如：不要浪費票了

高嘉瑜先知？9年前指控楊蕙如　拿民進黨錢

藍營、旅遊業者遭爆泰簽唱雙簧

還原真相／誰害死蘇啓誠？看國民黨拿謠言追打時間表

黃光芹分析韓國瑜：有點信心潰散

蔡英文外甥遭爆是網軍社團共主！

蔡英文辦：7個「憑什麼」回擊韓國瑜

更多熱門

相關新聞

臉書廣告戰「民進黨26萬」最多　卓榮泰：代表我們正面公開宣揚理念

臉書廣告戰「民進黨26萬」最多　卓榮泰：代表我們正面公開宣揚理念

臉書首度公開台灣選舉、政治與社會議題相關廣告下單金額，民進黨粉絲專頁以二十六萬元的花費位居首位。對此，民進黨主席卓榮泰表示，這正代表沒有其他（不正當）方式，而是公開正面的宣揚理念。

韓國瑜稱與賴清德、柯文哲是「被害三兄弟」 卓榮泰酸：自抬身價

韓國瑜稱與賴清德、柯文哲是「被害三兄弟」 卓榮泰酸：自抬身價

楊蕙如金流　爆康裕成每月給20萬

楊蕙如金流　爆康裕成每月給20萬

坦承上週密會韓國瑜　侯友宜當面告訴他這件事

坦承上週密會韓國瑜　侯友宜當面告訴他這件事

郭講到心坎　宋：蔣經國貢獻不可抹煞

郭講到心坎　宋：蔣經國貢獻不可抹煞

關鍵字：

2020大選雲林縣立委張嘉郡高鐵

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

澳洲果園8台女　遭雇主逼提供愉悅

更猛冷氣團台南以北12°C　最冷時間出爐

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

狗偷跑出去玩！脖子多了欠款字條

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

高以翔好友都來了！　柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

經痛打止痛針！她48hrs「突不對勁」醫一看心涼

高以翔「魂魄飄蕩」不肯離開！媽媽暖求大家出力

出生11天被棄養　他重逢母親竟成惡夢

茵芙嫁豪門2年爆被離婚！富二代老公受夠沒錢分了

雞突消失！他架相機抓到超萌兇手

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

MAMA漏網／柾國笑咪咪「伸手搭BTS肩膀」卻是他！

更多

最夯影音

更多
艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

殺彎失敗！重機騎士跨雙黃線 遭對向貨車輾過...送醫搶救身亡

殺彎失敗！重機騎士跨雙黃線 遭對向貨車輾過...送醫搶救身亡

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面