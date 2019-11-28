張善政為住院說道歉「不好意思」　提醒蘇貞昌人在做天在看

▲張善政。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

過去形象良好的國民黨副總統候選人張善政27日表示，若蘇貞昌回到行政院再酸言酸語，「老天有眼，很快就會讓他住回醫院去。」引發批評，他28日上午致歉表示，對於自己造成蘇貞昌與他的家人不舒服的話，說聲不好意思，要祝他早日康復，但是人在做，天在看，希望他成為做一個真正做事的行政院長。

張善政說明，希望說蘇貞昌身為一個行政院院長，不要再繼續酸言酸語，真的做一個做事行政院長，人在做，天在看，所以希望行政院長恰如其分，能夠發揮他真正的功能，絕對沒有詛咒的意思。

他強調，自己說出這些話的前提，是說蘇貞昌繼續酸言酸語，反映他的酸言酸語是重點，「蘇貞昌現在已經能夠恢復健康了，希望他能夠做一個真正做事的行政院長當然就不會有酸語酸人的問題，自然也不會有詛不詛咒的問題。」

張善政表示，有人說這樣是在詛咒蘇院長，其實就是希望選舉能夠回歸理性、公平競爭，他最後也祝蘇貞昌身體健康。

行政院長蘇貞昌日前因病毒感染導致顏面神經麻痺，取消公開行程。張善政在輔選活動時說，蘇貞昌一天到晚只會酸韓國瑜，但最近比較少講話，因為住院了，「如果他以後回到行政院，再講酸言酸語，老天有眼，很快就會讓他住回醫院去，所以希望蘇院長很快康復，然後恢復成正常人，恢復成一個正常的行政院長。」

張善政此言一出，民進黨罵聲一片，包括行政院前院長游錫堃表示，「張善政失言了，他應該向社會道歉」。民進黨主席卓榮泰也表示，詛咒別人去住院、看醫生，在台灣社會是犯大忌的事情，此舉除了顯示自己慌亂，也會跟人民希望社會平安喜樂脫節，盼不要再犯這樣錯誤。