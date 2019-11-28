韓國瑜嘆：民進黨人手一把武士刀　國民黨人手一顆「麻糬」隨你砍殺！

▲國民黨總統候選人韓國瑜 。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜28日晚間上政論節目，主持人提問國民黨整合困難，且黨主席吳敦義心裡只想著立院龍頭的位子，沒有全力在輔選總統，對此，韓國瑜比喻，民進黨人手一把武士刀，國民黨人手一個麻糬，隨便你砍殺。

對於國民黨內整合的問題，韓國瑜感嘆的說，客觀上，遇到選舉，民進黨內人人一把武士刀，完全團結對外，國民黨人人手上一個麻糬，隨便你砍殺，畫面不對稱，國民黨團結對外比較弱，民進黨內初選殺伐的多厲害，第二天就像妖怪，砍他一隻手就長一隻手，砍一隻腿就長一隻腿，生命癒合力強。



他也舉例過去每一年的選舉，黨員總是質疑提名的候選人，包括連勝文、丁守中、朱立倫等人都經歷被同志質疑，黨內太容易隊主帥動搖信心。他說，黨內問題牽涉兩個層面，第一個是「標準答案」，黨主席經過民選、投票的，他不在其位，不適合說話。第二、國民黨若不改革是死路一條。

他強調，國民黨需要改革的包括，領導統御、年輕化、論述等面向，都需要徹底改革，民進黨不斷拔擢各界人才，窮盡全黨之力培養年輕人，他也直言，連共產黨都非常重視年輕人的栽培，但是國民黨看不到這樣的景象。

對於外界預測韓國瑜未來可能競選黨主席，韓國瑜表示，第一、競選黨主席，現在根本是個假議題。第二、國民黨會大贏還是大敗也是未定數，第三、現在討論這個對吳敦義是不尊敬。第四、所有的黨員都很清楚，再不改革，這支股票就要下市了。

韓國瑜也表示，自己與朱立倫、侯友宜隨時都可以聯繫，他們兩位也瞭解2020是中華民國保衛戰，早就有這個共識，希望泛藍支持者不要擔心。