蔡英文冷處理辯論邀約　韓國瑜神比喻：唸讀稿機像自己打高爾夫

記者羅婉庭／台北報導

針對總統蔡英文陣營對於國民黨總統候選人韓國瑜的辯論邀約依舊冷處理，韓國瑜28日表示，如果是用高爾夫球的方式，自己一個人打球，看著讀稿機就把問題講完，這樣民眾不會瞭解的。

韓陣營不斷提出辯論需求，中選會也表示願意排行程，但蔡英文似乎以拖待變、不願交代清楚。對此，韓國瑜表示，辯論的好處就像打兵乓球，互動性強、激盪火花，透過公開辯論，讓人民了解未來國家領導者要如何帶領中華民國。如果是用高爾夫球的方式，自己一個人打，打完之後看著讀稿機就把問題講完，這樣民眾不會瞭解的。

韓國瑜說，他希望用辯論的形式，把自己的理念透過問答、攻防，闡述清楚，很期待跟蔡英文舉辦辯論會。

韓國瑜陣營邀請總統蔡英文舉行政見辯論，並說時間、地點和方式都可談；希望蔡英文陣營盡快表態，辯論越多場越好，韓國瑜這段時間在基層傾聽的聲音，與部會官員美化給蔡英文的數字，完全不同，只要辯論，就能看穿蔡英文國王的新衣。對此，蔡陣營則表示，歷來總統大選都會有政見發表、辯論的安排，也都按照規畫來進行，被認為是對韓陣營的意見冷處理。

蔡陣營則表示，會比照歷來總統大選政見發表、辯論按照規劃進行。但蔡營也說，韓國瑜及副手張善政恐要先矯正粗話連連、不負責任的說話習慣。

另外，針對憲兵司令部文宣影射韓國瑜是匪諜，對外說明是衣服顏色打光後產生色差，其實那件衣服並不是「國瑜藍」而是灰色。韓國瑜對此表示，他們越描越黑，軍人就是要確保中華民國安全、行政中立、跳脫政黨，一心一意味全國人民服務，自己主動捲到政黨裡拍馬屁，讓全國民眾一片譁然，再開始修改說詞，國防部這方面實在讓人非常失望。

韓國瑜強調，應該要查明，為什麼一個軍令宣導的軍教片，要影射性這麼久，他覺得這應該要檢討，對國人說清楚。

▲韓國瑜聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）