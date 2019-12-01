黃國昌將法制化過程稱為盜採　韓辦打臉不排除提告：不愧是影帝級！

▲韓國瑜競選辦公室法律顧問葉慶元律師（資料照／記者黃克翔攝）

記者羅婉庭／台北報導

時代力量立委黃國昌指控李佳芬父親李日貴的大通砂石行1998年在行水區盜採砂石，並由時任立委的國民黨總統候選人韓國瑜關說、協調。對此，韓國瑜競選辦公室法律顧問葉慶元1日表示，黃國昌把政府輔導砂石業者合法化的過程曲解，已涉及違反選罷法意圖使人不當選，若不公開澄清，否則不排除照選罷法規定，提出告訴。韓辦發言人葉元之也表示，黃國昌不愧是「影帝級」的！

韓國於競選辦公室上午針對黃國昌的諸多指控召開記者會，葉慶元表示，若立委開協調會構成圖利罪，是法學上的一大發現，黃國昌不知道開過幾場協調會，為什麼要浪費社會資源去討論一件根本不違法的事情？韓國瑜辦公室也質疑，請問黃國昌Google了解過去20年來政府輔導業者合法化的過程嗎？期許黃國昌不要只待在台北，請到中南部看一看，也盼選戰早日回歸議題正軌，莫再進行含沙射影的烏賊戰。

葉元之表示，黃國昌不愧是「影帝級」的，把自己當影集製作人，先編故事，再把不相關的事扯在一起。簡單來說，李日貴的砂石公司合法，沒有盜採砂石，而洗選場跟蓋堤防也是不相關的事情。

韓國瑜競選辦公室顧問鄭照新指出，當時李日貴設立「大通砂石公司」是獲「開採改善計畫契約」的業者，沒有盜採問題。但黃國昌連採集後的「洗選場址協調」與「已獲開採改善計畫契約非盜採」的界線都分不清楚，就聲稱韓國瑜夫婦特權關說。

由砂石業者公會成立聯合開發委員會執行整體改善計畫，由政府整合輔導濁水溪砂石業者，是縣府的大型計劃，非針對特定公司。當業者接受輔導與配合，將洗選場等設施逐步退出河川中央向岸遷移時，便出現洗選場該設在何處的疑問，在法制化尚未完備過程中不斷向岸逐步遷徙，濁水溪許多業者都出現砂石洗選場用地取得法律定位問題。

對於黃國昌質疑洗選場可以從農牧用地變為礦業用地、非法占用由新堤防圈出的土地。鄭照新表示，黃國昌所稱7場協調會中，1998年1月8日「1997年12月24日研商濁水溪沿岸設置砂石洗選場用地取得困難問題會議紀錄」，便是業者配合政策下的法制化過程案例之一。

他說，根據「碎石碎解洗選場合法化程序及常見問題釋疑」主管機關輔導相關業者合法化過程中，協助變更為礦業用地，本來就是政府公開的SOP，協調會至多是建立有效率的平台，其解決辦法不可能超越既定沿革，關說施壓之說根本「無稽之談」。

鄭照新強調，占用是永遠不可能合法的，當時是在輔導程序法制化過程，與惡意佔用不同，全國相關業者都會遇到相關過程；韓國瑜舉行協調會僅多只是把相關局處專員請來開會討論，沒有耍特權或關說的問題。

對於黃國昌質疑韓國瑜協調蓋堤防道路，韓國瑜辦公室拿出李佳芬參選第14屆雲林縣議員的選舉公報指出，當時，藍、綠兩黨的候選人都提出堤外道路相關政見，那是當時雲林西螺區不分黨派的建設願景。

鄭照新說，沿線築堤前後，於治理計畫線或計畫堤線外之浮覆地地目變更等等，事實上為諸多業者配合水利處/署與經濟部礦物局、工業局等有關洗選場合法化輔導之法制化過程一環。

他指出，業者於法制化過程尚未完備中所需配合繳納之補償金或規費亦依照規定辦理，並非永不可能合法的終局惡意占用，而是法制化過程過渡階段，黃國昌委員只知其一不知其二，應多研讀台灣經濟發展中諸多行業法制化建構必經歷程。





▲砂石業管理改善計畫委託書。（圖／韓辦提供）

▲經濟部礦務局的砂石碎解洗選場合法化程序及常見問題釋疑。