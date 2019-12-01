　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌將法制化過程稱為盜採　韓辦打臉不排除提告：不愧是影帝級！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼0620 黨產會針對中廣是否為附隨組織舉行聽證會-悅悅,大面子葉慶元。（圖／記者黃克翔攝）

▲韓國瑜競選辦公室法律顧問葉慶元律師（資料照／記者黃克翔攝）

記者羅婉庭／台北報導

時代力量立委黃國昌指控李佳芬父親李日貴的大通砂石行1998年在行水區盜採砂石，並由時任立委的國民黨總統候選人韓國瑜關說、協調。對此，韓國瑜競選辦公室法律顧問葉慶元1日表示，黃國昌把政府輔導砂石業者合法化的過程曲解，已涉及違反選罷法意圖使人不當選，若不公開澄清，否則不排除照選罷法規定，提出告訴。韓辦發言人葉元之也表示，黃國昌不愧是「影帝級」的！

韓國於競選辦公室上午針對黃國昌的諸多指控召開記者會，葉慶元表示，若立委開協調會構成圖利罪，是法學上的一大發現，黃國昌不知道開過幾場協調會，為什麼要浪費社會資源去討論一件根本不違法的事情？韓國瑜辦公室也質疑，請問黃國昌Google了解過去20年來政府輔導業者合法化的過程嗎？期許黃國昌不要只待在台北，請到中南部看一看，也盼選戰早日回歸議題正軌，莫再進行含沙射影的烏賊戰。

葉元之表示，黃國昌不愧是「影帝級」的，把自己當影集製作人，先編故事，再把不相關的事扯在一起。簡單來說，李日貴的砂石公司合法，沒有盜採砂石，而洗選場跟蓋堤防也是不相關的事情。

韓國瑜競選辦公室顧問鄭照新指出，當時李日貴設立「大通砂石公司」是獲「開採改善計畫契約」的業者，沒有盜採問題。但黃國昌連採集後的「洗選場址協調」與「已獲開採改善計畫契約非盜採」的界線都分不清楚，就聲稱韓國瑜夫婦特權關說。

由砂石業者公會成立聯合開發委員會執行整體改善計畫，由政府整合輔導濁水溪砂石業者，是縣府的大型計劃，非針對特定公司。當業者接受輔導與配合，將洗選場等設施逐步退出河川中央向岸遷移時，便出現洗選場該設在何處的疑問，在法制化尚未完備過程中不斷向岸逐步遷徙，濁水溪許多業者都出現砂石洗選場用地取得法律定位問題。

對於黃國昌質疑洗選場可以從農牧用地變為礦業用地、非法占用由新堤防圈出的土地。鄭照新表示，黃國昌所稱7場協調會中，1998年1月8日「1997年12月24日研商濁水溪沿岸設置砂石洗選場用地取得困難問題會議紀錄」，便是業者配合政策下的法制化過程案例之一。

他說，根據「碎石碎解洗選場合法化程序及常見問題釋疑」主管機關輔導相關業者合法化過程中，協助變更為礦業用地，本來就是政府公開的SOP，協調會至多是建立有效率的平台，其解決辦法不可能超越既定沿革，關說施壓之說根本「無稽之談」。

鄭照新強調，占用是永遠不可能合法的，當時是在輔導程序法制化過程，與惡意佔用不同，全國相關業者都會遇到相關過程；韓國瑜舉行協調會僅多只是把相關局處專員請來開會討論，沒有耍特權或關說的問題。

對於黃國昌質疑韓國瑜協調蓋堤防道路，韓國瑜辦公室拿出李佳芬參選第14屆雲林縣議員的選舉公報指出，當時，藍、綠兩黨的候選人都提出堤外道路相關政見，那是當時雲林西螺區不分黨派的建設願景。

鄭照新說，沿線築堤前後，於治理計畫線或計畫堤線外之浮覆地地目變更等等，事實上為諸多業者配合水利處/署與經濟部礦物局、工業局等有關洗選場合法化輔導之法制化過程一環。

他指出，業者於法制化過程尚未完備中所需配合繳納之補償金或規費亦依照規定辦理，並非永不可能合法的終局惡意占用，而是法制化過程過渡階段，黃國昌委員只知其一不知其二，應多研讀台灣經濟發展中諸多行業法制化建構必經歷程。

▲砂石業管理改善計畫委託書。（圖／韓辦提供）

▲砂石業管理改善計畫委託書。（圖／韓辦提供）

▲砂石業管理改善計畫委託書。（圖／韓辦提供）

▲砂石業管理改善計畫委託書。（圖／韓辦提供）

▲經濟部礦務局的砂石碎解洗選場合法化程序及常見問題釋疑。（圖／韓辦提供）

▲經濟部礦務局的砂石碎解洗選場合法化程序及常見問題釋疑。（圖／韓辦提供）

▲經濟部礦務局的砂石碎解洗選場合法化程序及常見問題釋疑。

ET快訊
買50萬「泰達幣」！他帶1500萬現金　台南高鐵站前全被搶還
小金門伙房兵「殺青蛇煮湯」！士官長罵：出事自己負責..當晚真
墾丁大7連環撞5車影片曝！路旁保時捷衰噴飛..女駕駛恍神：我
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

血滴子出擊／最怕選前從媒體上消失　蔡壁如預告將全台大掃街

尷尬！賴清德「下架吳斯懷」錯喊「下架吳思瑤」

「撥亂反正」遭貼文革標籤　潘恒旭打臉劉世芳：出自「春秋公羊傳」啦！

黃國昌「無懼恐嚇」2點回擊韓辦：若不是非法占用堆置砂石　怎會數度遭罰？

黃國昌將法制化過程稱為盜採　韓辦打臉不排除提告：不愧是影帝級！

「王立強並不是胡扯！」　前國代爆：向心是中共元帥葉劍英的外孫

血滴子出擊／不分區專家雲集　蔡壁如：絕不缺席公共事務討論

影／蔡英文哀怨鏡頭在「不能大吃」　幕後曝光拜託幕僚狂打包小吃

回防高雄！韓國瑜火力全開　重申「最反對港澳一國兩制」

1221高雄挺韓「非法」上路　劉世芳憂「撥亂反正」：唱軍歌擾亂用路人安全

大突破！陸龜滅絕112年再現身　全球最後1隻...學者：實現夢想

未打方向燈！小客車害騎士摔肇逃　正義砂石哥「一個轉彎」霸氣堵人

奶油花盛開！美容師巧手清粉刺 療癒片曝光網暴動：要求開直播

上滑點「耳朵」秒變監聽器　iPhone隱藏技！15公尺也聽到

買菜未歸！夫急尋「見妻死輪下」　崩潰哭喊飆罵：你到底怎麼撞的

分離8個月...軍人爸現身給驚喜 10歲罕病兒啜泣！兩人相擁淚崩

找爸尬桌球！萌喵伸出「山竹拳」　超精準回擊...網讚：不怕沒球友

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

華莎MMA《TWIT》超帥噴漆　MAMAMOO四人四色螢光顏料上身！

客人半夜3點經痛「打通他電話」　張翰「親自熬薑茶」送上超貼心

血滴子出擊／最怕選前從媒體上消失　蔡壁如預告將全台大掃街

尷尬！賴清德「下架吳斯懷」錯喊「下架吳思瑤」

「撥亂反正」遭貼文革標籤　潘恒旭打臉劉世芳：出自「春秋公羊傳」啦！

黃國昌「無懼恐嚇」2點回擊韓辦：若不是非法占用堆置砂石　怎會數度遭罰？

黃國昌將法制化過程稱為盜採　韓辦打臉不排除提告：不愧是影帝級！

「王立強並不是胡扯！」　前國代爆：向心是中共元帥葉劍英的外孫

血滴子出擊／不分區專家雲集　蔡壁如：絕不缺席公共事務討論

影／蔡英文哀怨鏡頭在「不能大吃」　幕後曝光拜託幕僚狂打包小吃

回防高雄！韓國瑜火力全開　重申「最反對港澳一國兩制」

1221高雄挺韓「非法」上路　劉世芳憂「撥亂反正」：唱軍歌擾亂用路人安全

偉晉揭當兵恐怖經歷！「高燒+喪失味覺」：像三魂七魄被抽走

JR上身？　莫雷延長賽忘記時間運球運到輸

不限定明年簽約美、日、韓職棒　王維中：不考慮回台灣

強風狂襲！美飛機載12人墜毀釀9死　醫療人員低溫中搶救

藍衣男花「全部財產」買房！收屋裝修一半…竟發現廚房廁所是鄰居的

血滴子出擊／最怕選前從媒體上消失　蔡壁如預告將全台大掃街

尷尬！賴清德「下架吳斯懷」錯喊「下架吳思瑤」

出去沒帶牠！媽拍小兒子美照　比特犬「醜臉亂入」笑翻全家人

吃太多「反式脂肪」失智風險增5成　酥皮類甜食、人造奶油要少碰

巴西政府控NGO縱火亞馬遜　「先抓4人審問」遭砲轟…2天秒放人

一指點穴貓掌橘虎斑秒入睡　網笑：這應該是強制關機啦！

政治熱門新聞

蔡正元給王立強一封信：你的風光時刻已落幕了

韓國瑜批政府不重視體育　把林義傑、陳彥博搞混

黃國昌爆韓國瑜砂石案關鍵人　遭通緝趴趴走

一生捍衛中華民國　吳斯懷：有違法就抓我

全台最大票倉！蔡英文新北競總1日成立　綠營大咖齊聚拚「英德」勝利

韓國瑜喊話黃國昌：有不法直接去提告

韓國瑜承諾：教師節放假、身障者國民年金保費全免

陳致中告發韓國瑜內亂外患罪　檢簽結

柯P一人分身乏術　娘子軍再度出馬助選

韓陣營拋「部分恢復」七天假：教師節確定放假

藍營站台鄭朝方　田耕豪：我為體育而來

蔡英文支持者嗆民眾「用爬的」　葉元之：傲慢

開臉書造聲量　蔡壁如爆柯P「沒在管黨」

黃國昌批韓辦：是不是有閱讀困難

更多熱門

相關新聞

蔡英文哀怨鏡頭在「不能大吃」　幕後曝光拜託幕僚狂打包小吃

蔡英文哀怨鏡頭在「不能大吃」　幕後曝光拜託幕僚狂打包小吃

總統蔡英文鏡頭前正經的模樣，國人都很熟悉，不過，「鏡頭外的小英」卻顯得神秘。總統幕僚范綱皓1日在臉書曝光一段總統「鏡頭外」的花絮影片，小英吃夜市攤販吃得入迷，還忍不住拜託幕僚幫忙打包小吃，因為有鏡頭在「不能大吃」。

韓國瑜回防高雄：最反對港澳一國兩制

韓國瑜回防高雄：最反對港澳一國兩制

1221高雄挺韓「非法」上路　劉世芳憂心

1221高雄挺韓「非法」上路　劉世芳憂心

一邊一國聲明：絕不是為阿扁創黨

一邊一國聲明：絕不是為阿扁創黨

傾聽之旅回防高雄　韓國瑜6字喊話鄉親

傾聽之旅回防高雄　韓國瑜6字喊話鄉親

關鍵字：

2020大選韓國瑜2020總統選舉2020大選2020立委選舉國民黨黃國昌砂石業

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

毛加恩婚禮「播高以翔影片」

陸劇瘋傳「封殺藝人名單」業界人證實：收到了！

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

蔡正元給王立強一封信：你的風光時刻已落幕了

壓到腳了好痛！戲精喵皺眉推開哥

JIMIN現代舞美哭！跳完驚：歪腰

狠爸拿鐵鎚家暴！女兒緊關房門護母…下秒門開了

每天灌5公升可樂！23歲妹瘦20公斤...醫師一看：慘了

12星座2020年事業運！水瓶遭逢劇變「小心收不到錢」

甜美女星埃及遇難「10分鐘遭侵犯3次」：整個人破碎了

高以翔長眠地有「陰宅豪宅」稱號

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔私藏片」

挖掘高以翔出道　王鈞淚自責：我們把人家寶貝弄丟了…

他偷吃被發現！妻抓下體使力捏爆...直接痛到死

更多

最夯影音

更多
大突破！陸龜滅絕112年再現身　全球最後1隻...學者：實現夢想

大突破！陸龜滅絕112年再現身　全球最後1隻...學者：實現夢想
未打方向燈！小客車害騎士摔肇逃　正義砂石哥「一個轉彎」霸氣堵人

未打方向燈！小客車害騎士摔肇逃　正義砂石哥「一個轉彎」霸氣堵人

奶油花盛開！美容師巧手清粉刺 療癒片曝光網暴動：要求開直播

奶油花盛開！美容師巧手清粉刺 療癒片曝光網暴動：要求開直播

上滑點「耳朵」秒變監聽器　iPhone隱藏技！15公尺也聽到

上滑點「耳朵」秒變監聽器　iPhone隱藏技！15公尺也聽到

買菜未歸！夫急尋「見妻死輪下」　崩潰哭喊飆罵：你到底怎麼撞的

買菜未歸！夫急尋「見妻死輪下」　崩潰哭喊飆罵：你到底怎麼撞的

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面