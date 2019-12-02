卡神傳組織綠營網軍　陳其邁：尊重司法勿枉勿縱！注意虛假訊息

▲行政院副院長陳其邁接受媒體訪問。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

檢警偵辦「idcc」網路文章侮辱駐大阪辦事處案，除了查出幕後指使者是「卡神」楊蕙如，更意外發現，對方透過LINE群「高雄組」組織網軍。對此，行政院副院長陳其邁2日表示，尊重司法、勿枉勿縱，「提醒民眾特別注意這些虛假訊息」。

對於楊蕙如組織網軍一事，國民黨立委陳宜民表示，，去年說是中共放的假新聞，害死了我國駐日蘇處長，現在清楚顯示，根本都是民進黨自己人，現在到了選舉，又莫名其妙冒出一個澳洲認證的「匪諜」影響選舉，總統蔡英文可能對自己的政績沒有自信，所以只能繼續販賣「芒果乾」。

陳宜民提到，去年12月的時候，PTT也有人發文說「最早用權勢施壓要求大阪處負責的人抓到了」為題發文，直接點名最早施壓駐大阪辦事處要負責任的那些人，「就是國民黨立法院黨團」，當時甚至日本NHK還做了特別報導，「謝謝檢調還我們一個公道！」

對此，陳其邁下午受訪時表示，尊重司法，也希望勿枉勿縱，更重要的是，這種假訊息，或者是在選舉，不管是境內、境外的這種假訊息其實非常多，民眾或是選民其實應該要特別能夠分辨這些假訊息。

陳其邁強調，在整個司法案件充分的尊重，希望勿枉勿縱，更希望不管是在假訊息也好，或者是相關的一些網路的一些消息，提醒民眾特別注意這些虛假訊息。

▲卡神楊蕙如遭起訴！idcc被逼現形...全因「柯P的一隻小黑狗」 網：咬死綠網軍。（圖／翻攝自PTT、翻攝自柯文哲臉書）

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