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酸國民黨候選人、挺韓大將餵狗喝酒　陳其邁：非常殘忍！

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▲▼陳其邁出席Facebook數位公民行動教室活動。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

行政院副院長陳其邁日前替立院副院長蔡其昌站台致詞時，被國民黨立委參選人林佳新認為，自己遭影射成狗，引起不滿。對此，陳其邁2日受訪時，暗諷林佳新過去曾餵狗喝酒引起軒然大波，強調虐待毛小孩、灌酒、辱罵三字經，是非常殘忍的事。

陳其邁1日輔選台中市第1選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲區）立委參選人蔡其昌，他在台上致詞時詢問「蔡其昌的對手是誰」，台下支持者大喊「不知道」，他接著自問自答「那是誰啊？不知道喔！我也真的不知道咧，但我知道一個叫做武雄，那是誰啊？是武雄要選啊？

針對陳其邁的談話，林佳新認為自己被影射成狗。對此，陳其邁表示，毛小孩的爸爸媽媽，相信很多人跟他一樣，同時也捐助認養流浪毛小孩，所以對於毛小孩被虐待，例如被灌酒或辱罵三字經，覺得是非常殘忍的一件事情。

陳其邁說，他希望像這種動物保護，其實是人民都可以關切的議題，所以灌毛小孩喝酒、罵三字經，這是動保的負面教材，「我們在台中的發言就是要提醒大家注意，不要虐待動物，要關心自己的毛小孩，把牠當作自己的家人一樣愛護，所以我們是在提醒大家注意這件事情。」

接著媒體追問，是否覺得「武雄」比林佳新要好？陳其邁重申，最主要是來提醒，像「武雄」就是非常可愛的毛小孩，應該要特別的照顧，應該把牠當成自己的家人，不應該發生這種虐待毛小孩的事情，看了都非常難過，於心不忍。

林佳新過去被視為「挺韓大將」，不過先前因為逼著幼犬喝酒，掀起軒然大波，他也曾經為了此事向社會大眾致歉；不過日前他又改口，堅稱「武雄沒有喝酒」，又掀起網路上的砲轟。

▼挺韓大將林佳新，過去曾因餵狗喝酒引起軒然大波。（圖／記者張榮恩攝）

▲▼韓國瑜台中傾聽之旅，林佳新競選總部韓國瑜致詞。（圖／記者張榮恩攝））

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