外交官之死／護航謝長廷！「idcc」身分曝光...幕後黑手卡神楊蕙如遭起訴

▲「卡神」楊蕙如遭檢方起訴。（圖／翻攝自楊蕙如臉書）

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

前駐大阪辦事處長蘇啓誠自殺事件引起一連串風波！5月間有PTT網友發現，發文大罵大阪辦事處，又稱駐日代表謝長廷管不到大阪的網友「idcc」與卡神楊蕙如IP相同。檢方調查後發現，楊蕙如與另名蔡姓男子共用帳號，2人都被依照侮辱公務員、侮辱公署等2罪起訴。

2018年9月燕子颱風侵襲西日本，造成約500名台人受困關西機場，當時引起民怨。一名ID為「idcc」的鄉民則發文為謝長廷辯護，稱「大阪駐日代表處的態度的確惡劣，這部分也不用替他們說話了，爛就是爛，爛到不行，爛到該死的地步」、「小夫（謝長廷）這次是被迫背了一個黑鍋，大家可能不知道小夫完全管不到大阪」。

5月間有鄉民發現，當時發文大罵大阪辦事處的網友「idcc」與卡神楊蕙如IP是同一個。檢方調查後發現，楊蕙如與另一名蔡姓男子共用帳號，將2人依侮辱公務員、侮辱公署等2罪嫌起訴。

▲前駐大阪代表處長蘇啓誠。（圖／翻攝自蘇啓誠臉書）

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