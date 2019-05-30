被質疑透過「卡神」帶風向　謝長廷：尊重每個人的想像力





▲謝長廷。（圖／記者陳家祥攝）

政治中心／綜合報導

前駐大阪辦事處長蘇啓誠自殺事件持續延燒，PTT網友29日發現，當時發文罵大阪辦事處，並稱駐日代表謝長廷管不到大阪處的網友idcc，與卡神楊蕙如IP是相同，使台北市議員李明賢30日召開記者會，質疑是同一個公關公司為謝長廷擦脂抹粉。對此，謝長廷在臉書上回應，尊重每個人的想像力和言論自由，但既然已經移送法辦，等待檢察官調查就好。

李明賢與新北市議員葉元之30日召開記者會，李明賢痛批，若謝長廷真的有透過公關公司帶風向，「你真的就是爛到爆」，請下台負起政治責任，不然就回台灣向立法院、市刑大說明。他也質疑，市刑大究竟在保護當事人？還是在保護謝長廷？謝長廷躲在幕後操作？市刑大遇到什麼困難或是遭遇政治壓力？呼籲市刑大將謝長廷的責任查清楚。

▲國民黨台北市議員李明賢舉辦「idcc抓到了！謝長廷的責任呢」記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

針對此事，謝長廷在30日下午於臉書上回應，去年大阪關西機場事件，整個台灣社會（包括他自己）需要反省的是，「為什麼一篇不具真名（GuRuGuRu）的PTT文章，指控一件未查明的救災不力和電話態度，就引發社會排山倒海的攻擊，以及驚天動地的風波，我們的社會出了什麼問題？」

謝長廷認為，當初最早隨著假消息起舞，並且攻擊駐日代表處和大阪辦事處的是名嘴和民意代表，但只有名嘴黃暐瀚有「自我淨化」，承認沒有詳查而批評，並且對社會公開表達歉意，「這種反省的精神很難能可貴，其他大部分……」

▲李明賢發文。（圖／翻攝自Facebook／李明賢－阿賢之聲）

謝長廷說，當時受假消息影響，攻擊駐日代表處和大阪辦事處的人很多，「idcc只是其中一位！」前陣子有謠言說idcc的IP在東京，可能是代表處職員，也可能是他自己的化名，要求出面說明；現在又說抓到idcc，但IP改說是在台灣，又要他出面說明，「我尊重每個人的想像力和言論自由。但既然已經移送法辦，等待檢察官調查就好，我或名嘴、民代都應該迫不及待的針對idcc的事情發言帶風向，企圖製造先入為主的偏見」。

至於關西機場事件的行政法律責任，謝長廷提到，監察委員的調查報告已經很詳細，監察委員仉桂美是新黨，江綺雯是國民黨，她們兩人和調查官都把外界質疑的每一樣細節加以調查，包括：通聯、手機、電報、公文等鉅細不漏，證人也從部長、大使、到工友逐一詢問，「如果我真有外界質疑的事實，早就被提出彈劾，難道兩位委員會因爲政黨或意識型態而縱放我嗎？」

謝長廷強調，「沒有糾正我的主要原因，是很多攻擊我的事情都是變造、偽造或憑空揣測，什麼電話施壓、記過施壓都是虛構。等我出差回來可以整理給大家評評理！」