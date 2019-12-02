卡神用LINE下令「月領1萬帶風向」　陳宜民：民進黨網軍間接害死蘇啟誠





▲「卡神」楊蕙如。（圖／翻攝自楊蕙如臉書）

記者袁茵／台北報導

檢警偵辦「idcc」網路文章侮辱駐大阪辦事處案，除了查出幕後指使者是「卡神」楊蕙如，更意外發現，對方透過LINE群「高雄組」組織網軍，並以每月薪水1萬元代價，要網軍發表特定文章並推高調，在網路上帶風向。對此，國民黨立委陳宜民表示，「抓到了！民進黨網軍間接害死大阪辦事處蘇處長！」

陳宜民2日表示，他多次質詢要求檢調盡速追查此案，還大阪辦事處處長蘇啟誠與游姓大學生一個公道，2日北檢正式起訴「卡神」楊蕙如與友人蔡福明。

▲陳宜民。（圖／記者賴君欣攝）

陳宜民說，去年說是中共放的假新聞，害死了我國駐日蘇處長，現在清楚顯示，根本都是民進黨自己人，現在到了選舉，又莫名其妙冒出一個澳洲認證的「匪諜」影響選舉，總統蔡英文可能對自己的政績沒有自信，所以只能繼續販賣「芒果乾」。

陳宜民提到，去年12月的時候，PTT也有人發文說「最早用權勢施壓要求大阪處負責的人抓到了」為題發文，直接點名最早施壓駐大阪辦事處要負責任的那些人，「就是國民黨立法院黨團」，當時甚至日本NHK還做了特別報導，「謝謝檢調還我們一個公道！」

陳宜民說，但檢調發現LINE群組「反統義勇軍」、「福-特別小組」、「高雄組」都是綠營網軍，現在發現一個「肉粽頭」就應該完整地把全貌呈現給國人知道，尤其錢到底是從哪裡來的，也應該說清楚。

最後，陳宜民希望檢調繼續追蹤農委會外包的「1450」與相關標案，不能讓行政機關「拿人民的納稅錢罵人民」，遏止目前民進黨網軍在網路帶風向的惡質行為，導正網路亂象。

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