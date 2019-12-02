民歌手許景淳拜訪葉壽山　7日聽民歌演唱會…合唱《拜訪春天》

▲民歌手許景淳2日下午拜訪屏北地區立委參選人葉壽山，祝福葉壽山高票當選。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

立委參選人葉壽山競選總部2日下午來了一位不速之客─民歌手許景淳，她以老朋友的身分專程來為葉壽山加油打氣，祝福葉壽山能高票當選。

許景淳表示，她是因葉壽山擔任屏東市長時，舉辦多次民歌演唱會，由於葉對每位民歌手都非常親切招呼，讓大家覺得這位市長不但年輕又帥又沒架子，所以幾乎來過屏東的民歌手們對葉的印象都非常好，也很樂意來屏東為他加油打氣。

葉壽山回憶首次在屏東市舉辦的民歌演唱會，是2008年他擔任第一任市長舉辦的中秋晚會，為募集愛心早餐，邀請了民歌手施孝榮為這項愛心活動代言，同時邀請十餘位民歌手在中秋節晚會上開唱，許多歌手還是專程從國外返國參加。

他說，只是當時天公不作美，原訂在千禧公園舉辦的演唱會因大雨不斷，改在明正國中體育館舉行，沒想到現場爆滿，台上台下互動熱絡，一起唱一起感動落淚，非常溫馨的晚會。

許景淳表示，她今天是出席市公所的民歌演唱記者會，知道老朋友葉市長要選立委，特別前來加油打氣。到時也歡迎大夥民歌手的老朋友葉市長，12月7日晚上前往千禧公園，和大家一起聚聚，也可以再一次合唱葉市長每次演唱會和大夥合唱的《拜訪春天》，希望明天開春就傳來市長高票當的好消息。

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