傾聽之旅45天　韓國瑜吐3字心得「悶、苦、茫」：一定要改變！

記者許宥孺、吳奕靖、洪正達／高雄報導

2020總統大選國民黨參選人韓國瑜2日上廣播節目接受DJ素蘭專訪一小時，暢談高雄施政一年成效以及45天傾聽之旅的心得，韓國瑜以3個字作為結論就是：「悶」、「苦」、「茫」，指出台灣人民對未來充滿茫然，感到沒有希望。

▲韓國瑜接受電台專訪，暢談傾聽之旅心得。（圖／翻攝港都電台臉書直播）

韓國瑜在訪談中提到，這一年裡，高雄推出的珍珠媽媽計畫是全台唯一，此外，觀光旅遊、農漁產品外銷以及交通規劃都做了很多，甚至主動透露在12月就會告訴大家「愛情摩天輪」的進度。

韓國瑜甚至首次回應被貼「草包」標籤：「高雄市3位副市長都當過部長等級，操守都非常好，所以一個首長能善於用人，找到發展的目標，帶動城市往正確方向，我這個韓國瑜市長怎麼會是草包呢？」

最後，主持人素蘭提問關於45天傾聽之旅的心得，韓國瑜表示，這趟傾聽之旅從南方出發，看了好多人事物，「形容台灣第一個字就是悶」，感覺一口氣出不來、悶在那裡；第二個字就是「苦」，好多人民都過得好辛苦，因為經濟非常困難；第三個字就是「茫」，不知道未來會怎樣，可以說是非常可怕的。

韓國瑜提出疑問，台灣人有勤勞、認真、好客、重視教育以及愛儲蓄的優點，但如今台灣人卻有「悶」、「苦」、「茫」的現象，「台灣不能再這樣下去，未來一定要改變，年輕朋友也要趕快國際化。」

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