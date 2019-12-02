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選區內的家長現身力挺　蘇巧慧：領先差距已拉開　繼續一路向前衝

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選區內的家長通通現身力挺 蘇巧慧：領先差距已拉開，繼續一路向前衝！（圖／「民主進步黨-蘇巧慧」提供）

▲新莊西盛地區四所學校家長團體通通站出來，更自製手舉牌力挺蘇巧慧。（圖／資料照，下同）

【企劃特輯】

立委蘇巧慧新莊聯合競選總部30日下午成立。超過兩千位鄉親熱情相挺，新莊地區光華國小、民安國小、福營國中、丹鳳高中等家長更自組家長後援會，製作超級繽紛手舉牌來為蘇巧慧加油。總統府秘書長陳菊、屏東縣長潘孟安及立委李俊俋也到場力挺，要讓蘇巧慧繼續留國會，會中有媒體詢問，近期民調似乎已與對手拉開差距，蘇巧慧回應時表示，在蔡總統與賴院長齊力加持，以及地方政績越來越被大家看見的情況下，熱度已經上來，差距也已拉開，未來將持續這樣的態勢，繼續一路向前衝。

選區內的家長通通現身力挺 蘇巧慧：領先差距已拉開，繼續一路向前衝！（圖／「民主進步黨-蘇巧慧」提供）

陳菊秘書長致詞時說，香港人原先對政治冷漠，但從回歸至今20年過去，香港人強烈感受到在中國統治下的不自由，因此在反送中事件後，有超過200萬人走上街頭，向國際表達，追求自由民主，更在上週的香港區議員選舉中用選票表達他們的主張。陳菊說，2020年的選舉一定要出來投票，用選票表達台灣人的意志，用選票支持自由民主、台灣主權，她也呼籲大家一定要支持蔡英文，同時更要讓國會過半，若國會沒過半，吳敦義恐怕就將成為立法院長，屆時更無法制止親中的吳斯懷。

選區內的家長通通現身力挺 蘇巧慧：領先差距已拉開，繼續一路向前衝！（圖／「民主進步黨-蘇巧慧」提供）

▲陳菊呼籲台灣不能變香港，集中選票支持蔡英文與蘇巧慧。

立委李俊俋提到，蘇巧慧對教育相關法案非常清楚，不論是偏遠地區學校教育發展條例，兒少儲蓄或是實驗教育等等，都十分認真，確確實實就是「國會有表現，地方有成績」。李俊俋更說，蘇巧慧的對手當過十一年立委，卻很少看到他在國會，也很少在媒體上說話，沒想到第一次出現在報紙上，卻是因為被爆料超時佔用立法院公務車，因此，必須要支持會做事的蘇巧慧，才能真正照顧大家。屏東縣長潘孟安則強調，過去他擔任立委時期，朝小野大，當時不用說要買戰車來顧國防，就算是要買風箏都過不了，除了要讓蔡總統當選，國會更要過半，希望大家支持蘇巧慧，讓他們順利連任。

選區內的家長通通現身力挺 蘇巧慧：領先差距已拉開，繼續一路向前衝！（圖／「民主進步黨-蘇巧慧」提供）

▲屏東縣長潘孟安、立委李俊俋現身相挺。

蘇巧慧說，她自己就是新莊長大的孩子，四年前有機會能為大家服務，當然要盡力與吳秉叡委員一起顧好新莊，也照顧新莊每一個孩子。她說到，在國會，她是真的能夠看到問題、解決問題，為大家發聲、替大家做事。關於有媒體報導，原先蘇巧慧與對手在民調上似乎只有微幅領先，一直到近期才拉開到2位數的領先差距，蘇巧慧回應媒體訪問時說到，這次的選舉其實滿不容易，因為一開始氣氛並不是很好，但隨著大環境的改變，包含中央政府成績陸續顯現、人民從反送中事件看到中國勢力的入侵及國民黨不分區確實不得民心等，都讓大家重拾對民進黨的信心，另一方面，她自己4年來努力的政績也慢慢被大家看見，再加上蔡英文總統與賴清德副總統候選人接力相挺等眾多因素下，熱度開始有上來，領先對手的差距也逐漸拉開，蘇巧慧說，她將會保持這樣的衝勁與氣勢，繼續一路向前衝。

選區內的家長通通現身力挺 蘇巧慧：領先差距已拉開，繼續一路向前衝！（圖／「民主進步黨-蘇巧慧」提供）

▲蘇巧慧表示，領先對手的差距已拉開，會繼續努力向前衝到終點。

完整直播連結：http://bit.ly/2DADfgu

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