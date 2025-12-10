憲訴法電子公投連署踴躍！自然人憑證傳缺貨　內政部曝實際狀況

▲電子連署頁面。（圖／翻攝自中選會簡報）



記者杜冠霖／台北報導

去年在野黨力推憲法訴訟法修法，新的評決門檻上路後，憲法法庭癱瘓至今。而「人民作主志工團」近日正進行廢止「憲訴法」修法、「選罷法」修法公投，並號召民眾參與電子連署。然而，全台戶所卻鬧「卡荒」，出現自然人憑證晶片卡不夠狀況。對此，內政部回應，目前自然人憑證庫存充足，但因近期需求突然增加，民眾多集中到某幾處戶所辦理，有部分地方出現用罄情形，會盡快補貨。

人民作主志工團提出的「憲法訴訟法」公投訴求「廢止憲法法庭法官人數門檻限制」，連署期限自今年7月底至明年1月底；「公職人員選罷法」公投共3案，訴求廢止「罷免提議需附身分證影本」、廢止「罷免連署需附身分證影本」、「偽造假冒個資連署刑責」，連署期限自9月底至明年3月底，幾案連署門檻皆為29萬3228人。而這也是台灣首次電子連署公投，因此需申辦自然人憑證才能連署。

對於自然人憑證傳出庫存不足，民進黨立委林楚茵表示，最近收到不少陳情，台北、台中、桃園都有民眾反映到戶政事務所辦理自然人憑證，卻被告知沒有庫存。她第一時間向內政部詢問。

內政部資訊服務司回應，目前內政部的自然人憑證庫存充足，沒有缺貨問題。但因近期需求突然增加，民眾多集中到某幾處戶所辦理，所以有部分地方出現用罄情形，內政部接到聯絡都會盡快補貨。

林楚茵表示，已要求內政部，不能等戶所求救才補貨，應主動掌握各地存量、提前調度。民眾前往戶所辦理之前，也可以事先查詢戶所官網，確認庫存，以免白跑一趟。