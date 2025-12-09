　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北捷新閘門太低、感應位置不清惹民怨　詹為元要求提補強方案

▲詹為元指出，北捷新閘門太低、感應位置不清引爆民眾投訴。（圖／詹為元提供）

▲詹為元指出，北捷新閘門太低、感應位置不清引爆民眾投訴。（圖／詹為元提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台北捷運是不少通勤族、觀光客必不可少的大眾交通工具，但國民黨台北市議員詹為元指出，最近很多民眾卻在社群平台反映，新的台北捷運閘門設計問題，尤其是刷卡位置設計的不直覺，在網路上已經引起相當大的討論。台北捷運即將全面開放多元支付，本來是為了提升便利性，但現在卻出現不少問題，包括信用卡感應區位置太低、使用時必須彎腰；感應位置不明顯，多功能的機台標示不清讓民眾直言會不知道要嗶哪裡；整體刷卡位置也被反映不符合人體工學。

詹為元認為，這些問題不是個案，而是近期多位民眾在網路上提出的討論，但礙於新閘門硬體剛汰換，短期內也不可能重新調整感應器位置，那麼捷運公司就應該把「標示清楚」這件事做好，不能讓民眾自己用猜的。

詹為元表示，自己在發現問題後也提出書面質詢，要求捷運公司應立即把民眾反映的使用問題完整彙整，不要等到正式上線後才倉促補救；在多元支付全面啟用之前，所有捷運站的新閘門都要完成標示改善；尤其對於信用卡感應區太低、標示位置不明確的狀況，必須提出可行的補強方案，例如提高指示位置、加貼更醒目的箭頭，或其他能讓民眾一眼就知道怎麼使用的方式。我認為針對上述問題，捷運公司應提出改善進度與具體作法，不能再讓民眾摸索。

詹為元強調，捷運每天服務大量乘客，只要刷卡位置不直覺，在尖峰時間就會造成排隊、塞車。新閘門正式上路前，先把基本問題改善到位是最基本的責任。將該做的做到位，也才能符合當初更改閘門為了更「便民」的初衷。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北捷新閘門太低、感應位置不清惹民怨　詹為元要求提補強方案

台北捷運公司今（7日）表示，預計明年1月起與公車系統同步開放使用QR乘車碼，將支援市面上常見的LINE Pay、icash Pay等電子支付工具；信用卡乘車功能則將先做6個月上線使用測試，預計明年7月開放所有實體銀行信用卡及蘋果手機快速模式（ECP）功能，民眾無需解鎖手機，即可感應進站。

關鍵字：

台北捷運詹為元北捷閘門

