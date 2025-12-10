搭郵輪狂喝33杯酒　男乘客暴走遭多人制伏「拘留時突然死亡」

▲郵輪度假。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

皇家加勒比郵輪(Royal Caribbean)傳出死亡事件，美國一名男子搭乘一艘前往墨西哥的度假郵輪突然變得非常有攻擊性和暴力，保安人員使用鎮定劑和辣椒噴霧將他制伏，被拘留時突然死亡。家屬近來向郵輪公司提告，發現他死前曾喝下超過33杯酒。

35歲男子維吉爾(Michael Virgil)2024年12月搭乘海洋領航者號(Navigator of the Seas)郵輪時傳出身亡，死因後來被裁定為謀殺，他當時在郵輪上突然處於狂暴狀態，攻擊並威脅要殺死其他乘客與船員。

根據訴訟文件，維吉爾後來遭到船上安保人員制伏並且拘留，然而幾小時後卻突然身亡，家屬堅稱是因為船員一直向他提供酒精，並使用鎮定劑導致死亡。

訴訟文件指出，維吉爾當時很明顯已經處於酒醉狀態，然而船員卻繼續向他提供酒精，提供超過33杯酒精飲料，酒醉的他後來因為找不到房間大怒，保安人員和船員對他過度使用武力與行動，包含多達5人壓在他身上、使用鎮定劑與大量辣椒噴霧，導致他呼吸困難，最後心臟驟停身亡。

死者家屬正在對郵輪公司提起訴訟，要求賠償生活費損失、未來收入損失、醫療費與精神痛苦。郵輪公司目前拒絕對事件發表評論，只稱案件正在審理中。

