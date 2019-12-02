從敗選到「萬人擠爆造勢場」 蘇貞昌回新北哭了：台灣未來比我健康更重要

記者蔣婕妤／新北報導

2020總統立委大選倒數40日，距離2018九合一大選已經超過一年。總統蔡英文新北競選總部1日在板橋舉辦成立大會，去年在新北市長選戰輸掉的行政院長蘇貞昌，這次重回新北站上舞台替小英輔選。面對小英感性談話，蘇貞昌一度落淚，他也向支持喊話，明年大選一定要支持蔡英文，台灣的未來比自己的身體健康還要更重要。

「2020蔡英文總統連任新北市競選總部」成立大會1日下午搶先在板橋第二運動館登場，現場破萬座椅早早就被支持者坐滿，人潮滿到兩旁的跑道以及看台區，就連後方的園遊會區也被支持者塞爆。

民進黨在去年九合一大選選情差，蘇貞昌挑戰新北市長，在「韓流」氣勢正旺的狀態下，輸給國民黨對手侯友宜三十多萬票。民進黨這次重回新北辦造勢，藍綠聲勢已經逆轉。民進黨從去年的選情慘淡到如今氣勢爆棚，小英造勢現場被滿滿支持者熱情擠滿。





▲蘇貞昌感性落淚。（圖／民進黨提供）

如今是行政院長的蘇貞昌，近日因為過勞而面部麻痺，經過數日「工作當復健」後，今天復出站上舞台替小英助講輔選。蘇貞昌感性表示，自己就算拚了老命也要站上舞台，因為拚了一生，不甘願看到國民黨提了「又紅又統」的不分區名單，2020這一仗，民進黨一定要贏。

蘇貞昌提到，這兩個禮拜因為生病，感受到全國各地鄉親滿滿的關心，選舉剩下41日，要特別拜託鄉親父老，「我們這一仗一定要打贏！」他以「有政府會做事」為題，向現場支持者細數蔡政府防疫豬瘟、拚經濟、顧民生等等政績，引起現場支持者熱烈回響。

蘇貞昌說，「雖然醫生跟我說，你還不能太累，但我實在是拚老命啦，我只有一個不甘願，我拚一世人，從沒黨拚到有黨，從有黨拚到執政，現在卻看到國民黨提了又紅又統的不分區名單。」

蘇貞昌向國人喊話，一定要一票投蔡英文、一票投民進黨區域立委、一票政黨票投民進黨。2020大選很重要，台灣要向世界大聲說，我們不要變成香港，一定要守護住得來不易屬於台灣的民主自由，「謝謝大家對我的關心，最重要的不是我的個人健康，是台灣的未來！」

隨後上台的蔡英文回憶，蘇貞昌在去年九合一接受自己的請託，投入了艱難的新北市選戰，他說，戰士沒有選擇戰場的權利。

蔡英文說，「他知道這一場選舉不好拚，但是他說戰士沒有選擇戰場的權力，為了台灣，蘇院長不只是沒有選擇戰場，蘇院長就是一旦投入戰場，他就用生命來拚，去年這個時間，我們蘇院長接受敗選的結果，他一個人在吉普車上，鞠躬再鞠躬，新北市的選民，有些捨不得他抱著他哭，有些支持者跟著他一路拍一路哭，這就是我們蘇貞昌院長，不管選贏選贏，用生命來對待選民。」

蔡英文提到，今年民進黨試著站起來，蘇院長在民進黨最困難的時候擔任行政院長，每天衝衝衝、從早衝到晚，「他是用生命做事的人，前陣子有人用他的身體做文章，巧慧為爸爸抱不平，蘇院長這麼認真，大家很不捨。我們給老縣長一個最溫暖的掌聲好不好！給他鼓勵，祝他身體健康，繼續為台灣衝衝衝。」

蔡英文一席感性談話，讓一旁的蘇貞昌紅了眼眶，忍不住流下淚，蘇巧慧也因為捨不得爸爸而哭了。