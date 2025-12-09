　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲狠虧「爐主快被抓」有內幕　揭黃國昌涉貪防火牆3破口

民眾黨創黨主席柯文哲（右）與現任黨主席黃國昌（左）同台直播，再次確定2年條款，黃國昌明年1月底將卸下立委職務。（民眾黨提供）

▲民眾黨創黨主席柯文哲（右）與現任黨主席黃國昌（左）同台直播，再次確定2年條款，黃國昌明年1月底將卸下立委職務。（民眾黨提供）

圖文／鏡週刊

李麗娟及存款的表弟與凱思國際大帳房李光昕都是黃國昌涉貪的防火牆已至為明顯，一旦遭突破，黃在臺雅案收錢辦事的罪刑就更加確立。本刊掌握，檢調近期極可能約談李麗娟到案釐清案情，李遭約談，除了印證黃藏身幕後調度狗仔跟監政敵，更可證明他利用凱思國際作掩護收賄的犯行，連民眾黨黨主席在直播時都不忘狠虧黃國昌是爐主。

柯文哲因京華城案及政治獻金案遭羈押多時，黃國昌當時帶領群眾包圍法院抗議，真正目的為何頗耐人尋味。黃國昌未來如果遭約談，柯文哲在2人直播時又稱「他快被抓去」，恐一語成讖，也看得出雙方互動的奧妙。

黃國昌（中）力挺民眾黨四金釵角逐新北市議員，遭黨內質疑空降黃系人馬，引爆擁柯派陣營不滿。（鏡報董孟航）

▲黃國昌（中）力挺民眾黨四金釵角逐新北市議員，遭黨內質疑空降黃系人馬，引爆擁柯派陣營不滿。（鏡報董孟航）

白營內部人士告訴本刊，黃國昌入黨時，柯文哲對他早有戒心，除了成為全黨被要求白紙黑字簽下不插手黨務承諾書的唯一一人，且自從柯文哲被押，包括在立法院旁買樓、檢調搜索銀行保險箱扣得冷錢包、妻子陳佩琪賞屋看上億元豪宅等事件，均出自與黃國昌互動頻繁的前記者謝幸恩及媒體，早已讓黨內人士議論紛紛。

詎料，如今風水輪流轉，總是對外高呼口號力挺柯文哲的黃國昌在6月18日質詢法務部長有關臺雅集團遭詐案，臺雅創辦人之子不但同步匯給凱思國際2百萬元，遭檢調懷疑有收賄對價關係進而分案調查。另外，《鏡電視》前零元股東陳建平與黃安捷也各注資凱思約1千萬元，及求真民調總經理關智宇以蒲田國際公司名義匯進1百萬元，相關金流及人物、匯錢來龍去脈，都與李麗娟及黃的姻親無關，況且還有部分款項回流黃國昌，針對相關疑點，李麗娟全都必須解釋清楚，否則極可能淪為貪汙、洗錢共犯。

李麗娟（圖）堪稱黃國昌最關鍵的防火牆，本刊掌握，檢調近日極可能約談她到案說明。

▲李麗娟（圖）堪稱黃國昌最關鍵的防火牆，本刊掌握，檢調近日極可能約談她到案說明。

一旦李麗娟被檢調突破心防，形同黃國昌的防火牆垮台，黃即可能涉及7年以上的貪汙重罪，加上利用人頭滅證或勾串等事由，遭檢方強制處分交保、甚至聲押的可能性都無法排除，難怪他日前亟欲推動修改《刑事訴訟法》，刪除勾串被告或證人的羈押要件，且口口聲聲說不是為了柯文哲而提案，不免讓人質疑提早布局是為了要讓自己能在官司脫身。

除了李麗娟的人頭角色曝光外，黃國昌的大帳房李光昕，自從遭本刊踢爆一手掌管凱思國際大小事，舉凡狗仔面試、休假人力調度、租車跟監、訂便當等雜事與記帳，全都由她一手包辦，地位與柯文哲隨行祕書許芷瑜「橘子」一樣重要，李光昕自從9月底緊急出境香港後，目前已轉至中國藏匿2個月，行蹤依舊不明。


12月4日，民眾黨創黨主席柯文哲與現任主席黃國昌合體直播，狠虧黃是爐主，「一副快被抓去的樣子。」本刊掌握，黃國昌確實處於四面楚歌窘境，不只即將卸下立委職務失去保護傘，尋求參選新北市長的支持度也敬陪末座，更讓他頭大的是，狗仔大本營凱思國際人頭負責人李麗娟，近期極可能首度遭約談，黃精心設置的第一道防火牆，恐將隨時倒塌。

