政治 政治焦點 國會直播 專題報導

宗教基本法立法疑凌駕其他自由　劉世芳提5點反對：恐成治外法權

▲▼立法院內政委員會審查宗教基本法草案，宗教團體主管機關內政部長劉世芳到院進行專案報告。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院內政委員會審查宗教基本法草案，宗教團體主管機關內政部長劉世芳到院進行專案報告。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院內政委員會今（10日）排審國民黨立法院黨團、國民黨立委葉元之、民進黨立委許智傑等分別提案的「宗教基本法」草案，內政部長劉世芳表示，3版本草案皆未指明宗教及宗教團體定義，若包括一切未登記立案、未正常運作宗教團體，將導致現行宗教法制的紊亂，甚至可能形成宗教內部治外法權。

劉世芳表示，目前世界上並無以基本法為名而制定「宗教基本法」的國家，多是在憲法中訂定宗教自由保障原則，並於一般法律中予以落實規定，或分別散見於各種法規、判決中，並無專門制定宗教基本法以保障宗教人權。

劉世芳提到，司法院釋字第490號、第573號解釋也已明確規定宗教自由的範圍，及國家得以法律規定的界線，司法院釋字第490號解釋更進一步說明，外在宗教行為之自由與宗教結社的自由，在必要的最小限度內，仍應受國家相關法律約束，不可以宗教信仰為由而否定國家及法律的存在；至於草案逐條說明雖引用「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會文化權利國際公約」做為保障宗教信仰自由的之法據，惟兩公約已國內法化，其內容僅具有國內法的效力，仍不得逾越憲法規定。

劉世芳強調，本次3版本草案中，皆有若干條文恐造成宗教自由凌駕於其他自由權利之情形，且涉及其他法律的執行疑義，影響國家法制架構，因此有5點理由反對修法內容，包含草案未指明宗教及宗教團體的定義或範圍、草案立法目的使宗教自由優於其他法律、宗教自由之保障範圍極度寬廣且宗教自治、宗教行為被高度擴張、宗教立法一律歸中央，剝奪地方治理能力等。

劉世芳指出，由於草案中對宗教行為自由沒有但書或界線，表示宗教團體可以主張「內部事務」而排除國家規範，形成「宗教內部治外法權」，外部將無法監督，恐引發大量以宗教自由為名的訴訟。

劉世芳說，我國憲法保障宗教自由，政府歷來皆致力於落實憲法、兩公約的宗教自由、平等原則，且有關公權力介入宗教事務並受憲法、兩公約施行法、司法院大法官解釋及其他相關法律之拘束與規範，草案中有關宗教自由的保障，已有更高層次的憲法保障規定，沒必要再另行制定宗教基本法，以免疊床架屋，治絲益棼。

劉世芳強調，內政部為維護宗教團體組織的運作與發展，並解決宗教團體長久面臨的土地、建物、稅負及法律地位等問題，仍將聆聽各界意見與建議，持續研議「宗教團體法」草案或「宗教法人法」草案等宗教法制，此也是宗教界能夠認同的最大公約數，希望能具體回應宗教團體需求及社會期待，建請審慎考量。

12/08 全台詐欺最新數據

525 2 3805 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

槓上助理工會？陳玉珍：歡迎討論　不必透過媒體放話
全聯公布新制服！　「F1賽車風」亮相
朱孝天遭踢出F4！律師曝「玩崩了」：被捨棄是剛好
黃國昌才喊不挺「助理費除罪化」　助理曝黨團下令禁連署
快訊／主播爸含淚悲問：怎麼只判10年？　兒遭酒駕撞死
忍無可忍！aespa Winter遭嚴重性騷毀謗　大動作開告
快訊／柯文哲抗告！　爭取「法庭全程Live直播」

28藍委推助理費除罪化　他列國民黨今年11人涉詐領、金額破6000萬

防馬防部洗錢案重演　陸軍啟動全軍清查「尚無發現新案例」

傳陳水扁將主持節目　他曝抓住賴清德「1弱點」：沒在怕

黃國昌才喊不挺「助理費除罪化」　助理曝黨團下令禁連署工會聲明

基隆河恢復正常！八堵抽水站明重啟　影響戶享「半個月水費減免」

槓上工會？陳玉珍：助理費法制化有必要　歡迎討論不必放話

海軍：海鯤號進度落後2個月　日罰19萬交艦時支付「不會拖57年」

無數人的不屈意志讓「自由」落土　卓榮泰：台灣絕不走回頭路

分析民進黨2026有望翻轉「藍營5縣市」　黃暐瀚：不只守還想攻

宗教基本法立法疑凌駕其他自由　劉世芳提5點反對：恐成治外法權

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

「1拳1個」擊倒3女畫面曝！4妹子酒後吵架…他見女友被推怒了

宗教基本法宗教自由劉世芳治外法權

