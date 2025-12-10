談3大滿意政績　蔣萬安提輝達、大巨蛋、捷運6線：我沒辜負市民

▲蔣萬安視察「景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程」。（圖／北市府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安將就職3周年，今（10日）被問到認為自己最好的前3名政績為何？蔣萬安說，輝達海外總部落腳台北、大巨蛋啟用以及捷運六線齊發，強調自己絕對沒有辜負市民託付跟期待，會加速全力推動各項施政工作。對於市區塞車越來越嚴重問題，蔣萬安則說，當然還有努力空間，會持續聆聽各界意見，對於台北市整體交通改善會加倍努力。

蔣萬安今天視察「景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程」時受訪指出，回到母校政大看指南溪的整治，跟念書時候有非常大改變，不只是河川整治，對於防洪、排水等各項工程，都在台北各地全面啟動，打造台北成為親水城市。

媒體追問執政三年，覺得自己最好的前三名政績是？蔣萬安回應，很希望大家從東南西北各面向感受到台北的不同，以及全面進步跟全方面的魅力。他說，在整體產業經濟的發展，包括吸引頂尖企業進駐台北，包括輝達海外總部落腳台北，而大型場館的部分，也克服一切困難讓大巨蛋啟用並舉辦演場會。

蔣萬安說，捷運六線齊發全面佈建路網，讓交通更便利，讓市民更便捷，「我會持續努力，腳步沒有停下，我們絕對沒有辜負市民託付跟期待」，會加速全力推動各項施政工作。

不過，雖然捷運六線齊發展現政績，但市區塞車之苦也越發嚴重，蔣萬安對此表示，從上任第一天就非常重視內湖交通塞車問題，第一週實際親自帶隊到內科，在下班尖峰時段跟各單位同仁實際了解，並成立府級專案小組，透過各項路型改造、工程等，包括對市民大道尖峰時段車段調撥，都能看到相關成效，當然還有努力空間，會持續聆聽各界意見，對於台北市整體交通改善會加倍努力。