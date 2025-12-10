　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

談3大滿意政績　蔣萬安提輝達、大巨蛋、捷運6線：我沒辜負市民

▲蔣萬安視察「景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程」。（圖／北市府提供）

▲蔣萬安視察「景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程」。（圖／北市府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安將就職3周年，今（10日）被問到認為自己最好的前3名政績為何？蔣萬安說，輝達海外總部落腳台北、大巨蛋啟用以及捷運六線齊發，強調自己絕對沒有辜負市民託付跟期待，會加速全力推動各項施政工作。對於市區塞車越來越嚴重問題，蔣萬安則說，當然還有努力空間，會持續聆聽各界意見，對於台北市整體交通改善會加倍努力。

蔣萬安今天視察「景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程」時受訪指出，回到母校政大看指南溪的整治，跟念書時候有非常大改變，不只是河川整治，對於防洪、排水等各項工程，都在台北各地全面啟動，打造台北成為親水城市。

媒體追問執政三年，覺得自己最好的前三名政績是？蔣萬安回應，很希望大家從東南西北各面向感受到台北的不同，以及全面進步跟全方面的魅力。他說，在整體產業經濟的發展，包括吸引頂尖企業進駐台北，包括輝達海外總部落腳台北，而大型場館的部分，也克服一切困難讓大巨蛋啟用並舉辦演場會。

蔣萬安說，捷運六線齊發全面佈建路網，讓交通更便利，讓市民更便捷，「我會持續努力，腳步沒有停下，我們絕對沒有辜負市民託付跟期待」，會加速全力推動各項施政工作。

不過，雖然捷運六線齊發展現政績，但市區塞車之苦也越發嚴重，蔣萬安對此表示，從上任第一天就非常重視內湖交通塞車問題，第一週實際親自帶隊到內科，在下班尖峰時段跟各單位同仁實際了解，並成立府級專案小組，透過各項路型改造、工程等，包括對市民大道尖峰時段車段調撥，都能看到相關成效，當然還有努力空間，會持續聆聽各界意見，對於台北市整體交通改善會加倍努力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
槓上助理工會？陳玉珍：歡迎討論　不必透過媒體放話
全聯公布新制服！　「F1賽車風」亮相
朱孝天遭踢出F4！律師曝「玩崩了」：被捨棄是剛好
黃國昌才喊不挺「助理費除罪化」　助理曝黨團下令禁連署
快訊／主播爸含淚悲問：怎麼只判10年？　兒遭酒駕撞死
忍無可忍！aespa Winter遭嚴重性騷毀謗　大動作開告
快訊／柯文哲抗告！　爭取「法庭全程Live直播」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

28藍委推助理費除罪化　他列國民黨今年11人涉詐領、金額破6000萬

防馬防部洗錢案重演　陸軍啟動全軍清查「尚無發現新案例」

傳陳水扁將主持節目　他曝抓住賴清德「1弱點」：沒在怕

黃國昌才喊不挺「助理費除罪化」　助理曝黨團下令禁連署工會聲明

基隆河恢復正常！八堵抽水站明重啟　影響戶享「半個月水費減免」

槓上工會？陳玉珍：助理費法制化有必要　歡迎討論不必放話

海軍：海鯤號進度落後2個月　日罰19萬交艦時支付「不會拖57年」

無數人的不屈意志讓「自由」落土　卓榮泰：台灣絕不走回頭路

分析民進黨2026有望翻轉「藍營5縣市」　黃暐瀚：不只守還想攻

宗教基本法立法疑凌駕其他自由　劉世芳提5點反對：恐成治外法權

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

「1拳1個」擊倒3女畫面曝！4妹子酒後吵架…他見女友被推怒了

28藍委推助理費除罪化　他列國民黨今年11人涉詐領、金額破6000萬

防馬防部洗錢案重演　陸軍啟動全軍清查「尚無發現新案例」

傳陳水扁將主持節目　他曝抓住賴清德「1弱點」：沒在怕

黃國昌才喊不挺「助理費除罪化」　助理曝黨團下令禁連署工會聲明

基隆河恢復正常！八堵抽水站明重啟　影響戶享「半個月水費減免」

槓上工會？陳玉珍：助理費法制化有必要　歡迎討論不必放話

海軍：海鯤號進度落後2個月　日罰19萬交艦時支付「不會拖57年」

無數人的不屈意志讓「自由」落土　卓榮泰：台灣絕不走回頭路

分析民進黨2026有望翻轉「藍營5縣市」　黃暐瀚：不只守還想攻

宗教基本法立法疑凌駕其他自由　劉世芳提5點反對：恐成治外法權

國台辦：舊金山和約非法無效　無權處置台灣主權歸屬

「紐約之王」布朗森飆35分　尼克強勢挺進NBA盃最終4強

英文教師要學生填「昨晚有無性行為」問卷　銘傳：開性平會調查

發政治言論接案沒了！「最正護理師」嘆：說收入沒影響是騙人

中式飛馬刺繡、花卉玉鐲包超美！夏姿春夏馬術與嬉皮交織「東方浪漫」

「履歷沒滿1年」難被錄取？過來人做4年跳槽　人資曝薪資比較低

定期定額ETF人氣王出爐　一表看上半年漲幅前10大

每天提早40分鐘到公司　22歲女員工因為「上班太早到」被開除

28藍委推助理費除罪化　他列國民黨今年11人涉詐領、金額破6000萬

日本拉麵湯頭太鹹受不了「因少做1舉動」！日本人曝吃法：有順序的

李芷婷認了穩交圈外男友　已聊到結婚：等我變超級巨星！

政治熱門新聞

淡水停水多日民怨爆！區長：資訊落差惹誤會

網友發文造謠論文抄襲　徐巧芯搜出個資竟是大學教授怒嗆「法院見」

苗博雅稱若台海開戰　一般人仍能正常上班

幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理撤簽

分析民進黨2026有望翻轉「藍營5縣市」　黃暐瀚：不只守還想攻

黃國昌傳想卡新北副市長　「四大金釵」成嫁妝

戰時仍可上班論挨批　苗博雅長文回應

若戰爭台灣能正常生活？謝寒冰諷：違背電視

苗博雅稱「戰爭可上班上課」遭酸爆　朱宥勳舉3例力挺：酸點在哪？

南韓電子入境卡列「中國台灣」　外交部將重新檢視台韓關係

鄭文燦涉貪案庭上勘驗錄音　律師團：有利證詞在筆錄中消失

黃國昌才喊不挺「助理費除罪化」　助理曝黨團下令禁連署工會聲明

柯文哲狠虧「爐主快被抓」有內幕　揭黃國昌涉貪防火牆3破口

禁小紅書遭批雙標　劉世芳「全球趨勢」：澳洲16歲以下全禁社群

更多熱門

相關新聞

「助理費除罪化」陳玉珍拒絕撤案　綠營提公費助理任用條例反制

「助理費除罪化」陳玉珍拒絕撤案　綠營提公費助理任用條例反制

國民黨立委陳玉珍提出修法，要讓助理費交由立委統籌運用，還免檢據核銷，為助理費案除罪化，相關提案讓跨黨派基層助理炸鍋，更有藍營助理痛批立委「老闆」是貪污、恥辱。助理工會幹部發起連署希望撤回提案，目前，已獲跨黨派辦公室超過250助理簽名，卻傳出有立委要求助理撤簽、甚至當眾飆罵。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（10日）受訪時表示，對於特定人量身訂造的修法，不以為然，支持助理工會向立法院長韓國瑜提出訴求，正辦應該要推動公費助理任用條例，將公費助理任用法制化、透明化。

苗博雅稱「戰爭可上班上課」遭酸爆　朱宥勳舉3例力挺：酸點在哪？

苗博雅稱「戰爭可上班上課」遭酸爆　朱宥勳舉3例力挺：酸點在哪？

蔣萬安就職三週年　政績影片第一支是「它」

蔣萬安就職三週年　政績影片第一支是「它」

蔣萬安打造第二座「護國神山」內幕曝　中央被質疑割稻尾

蔣萬安打造第二座「護國神山」內幕曝　中央被質疑割稻尾

幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理撤簽

幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理撤簽

關鍵字：

國民黨蔣萬安台北塞車政績

讀者迴響

熱門新聞

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

雲霄飛車變天暴跌溫　更強冷氣團叩關

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

國中女教室吸喪屍煙彈！全身狂抖嚇哭同學

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

「女籃界峮峮」球星男友爆偷情！

25歲葉子誠離世死因曝！他悲揭最後對話

連3天挑戰跌破10℃　首波冷氣團要來了

更多

最夯影音

更多
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面