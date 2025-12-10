　
政治

「助理費除罪化」陳玉珍拒絕撤案　綠營提公費助理任用條例反制

▲▼民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱接受媒體聯訪，就總統赴立法院進行國防預算報告一事發表看法。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委陳玉珍提出修法，要讓助理費交由立委統籌運用，還免檢據核銷，為助理費案除罪化，相關提案讓跨黨派基層助理炸鍋，更有藍營助理痛批立委「老闆」是貪污、恥辱。助理工會幹部發起連署希望撤回提案，目前，已獲跨黨派辦公室超過250助理簽名，卻傳出有立委要求助理撤簽、甚至當眾飆罵。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（10日）受訪時表示，對於特定人量身訂造的修法，不以為然，支持助理工會向立法院長韓國瑜提出訴求，正辦應該要推動公費助理任用條例，將公費助理任用法制化、透明化。

由陳玉珍擬具的《立法院組織法》修正草案日前在立法院一讀，交付委員會審查，未來立法院給立委一筆補助後，由立委自行運用，不僅無具體項目限制，也不需提供收據或憑證來核銷，等於立委每月多一筆40多萬「補助」，變相加薪。該案獲得一票藍委連署。而國會助理群起抗議，更找立法院長韓國瑜陳情，不少藍委助理痛批自家「老闆」貪污、恥辱，國民黨團昨召開幹部會議討論，仍未決定撤案或是否暫緩。

對此，鍾佳濱表示，除罪化前提就是原來是有罪責的，回到相關刑法規定跟貪汙治罪條例，不應該為特定人行為、免除他之前依法要追溯的刑責，國會助理本身是接受國家資源、立法院聘僱，襄助立委完成職務者，這對國會助理是重要工作。

鍾佳濱認為，正辦應該要推動公費助理任用條例，將公費助理任用法制化、透明化，才不會造成相關費用支用造成司法爭議，對於特定人量身訂造的修法，我們不以為然，要回歸制度基本面，且所謂除罪化設計也會讓人疑惑，立法院組織法修法會對之前行為有回朔效果嗎？留待討論。

對於民進黨團應對作為，鍾佳濱強調，現在要討論的不是除罪問題，而是建立公費助理制度幫助立委有效問政，這才是正辦，因為明天司法法制委員會，應該安排公費助理條例審議，已正視聽。

至於傳出有綠委不讓助理連署？鍾佳濱回應，民進黨團不存在這個問題，助理工會禮拜五要向韓國瑜院長提出訴求，對於國會助理維護自己的工作權益，向院長提出訴求，應該要支持，希望韓國瑜秉持推動制度化可長可久精神，不要像過去一樣，遇到立法院違法亂政作為就縮起來。

鍾佳濱也喊話，希望韓國瑜院長除了在公費助理這件事上，堅持制度性體制外，也希望其他方面能堅持合法合憲作為。

小薰爆「拖欠牙醫14萬」！　經紀人3聲明回應
闆娘「雙膝下跪喊救命」仍遭砍死　鄰居目擊血腥現場
義交疏導交通遭輾斃！　悲劇瞬間曝
11歲童偷騎車「鬼切撞飛騎士」！　離譜畫面曝
快訊／檳榔攤老闆娘遭砍死！　犯嫌逃逸畫面曝光
王品集團宣布調薪「最高10%」！　招募逾1200人
25歲大馬爆紅童星死因曝光！　他悲揭最後對話

