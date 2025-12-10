禁小紅書遭批雙標　劉世芳「全球趨勢」：澳洲16歲以下全禁社群

▲立法院內政委員會審查宗教基本法草案，宗教團體主管機關內政部長劉世芳到院進行專案報告。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

內政部封禁大陸APP「小紅書」1年，北市長蔣萬安批中央「反中反到自己變共產黨」。內政部長劉世芳今（10日）受訪時表示，今天澳洲通過了全世界最嚴格的社群平台的禁令，全澳洲16以下的小孩不可以使用這樣的科技社群平台，表示這是全球的趨勢，不只有打詐而已。

對於蔣萬安批民進黨雙重標準。劉世芳表示，針對詐欺犯罪危害防制條例42條，本來司法警察機關，會針對不合規、不合法、不落地這些科技平台，應該有限制擷取、禁止解析的必要，內政部是依法來行政。

至於臉書、LINE的打詐成效，劉世芳說，行政院打詐中心都有固定跟台灣落地的四大平台合作防詐措施，若某些平台措施做的不好，也希望各方面搜集更多意見，納入協調溝通範圍，讓台灣可以監管社群平台。

澳洲禁止16歲以下兒童使用社群平台的法令於2025年12月10日起生效，包括facebook、TikTok、YouTube、Instagram、X等全都得遵守規定，否則將面臨最高4950萬澳元重罰。劉世芳表示，澳洲16以下的小孩不可以使用社群平台，表示這是全球的趨勢，不只有打詐而已。

另外，有關內委會今天審查「宗教基本法草案」，劉世芳說，今天要審查三個版本的宗教基本法，經過研讀後，發現中華民國憲法的核心價值就是保障宗教自由，現在三個版本宗教基本法中，超過25項的法律有抵觸，也問過內政部宗教諮詢委員，9成以上認為需要審慎研議，不能貿然通過。

