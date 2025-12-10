　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

禁小紅書遭批雙標　劉世芳「全球趨勢」：澳洲16歲以下全禁社群

▲▼立法院內政委員會審查宗教基本法草案，宗教團體主管機關內政部長劉世芳到院進行專案報告。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院內政委員會審查宗教基本法草案，宗教團體主管機關內政部長劉世芳到院進行專案報告。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

內政部封禁大陸APP「小紅書」1年，北市長蔣萬安批中央「反中反到自己變共產黨」。內政部長劉世芳今（10日）受訪時表示，今天澳洲通過了全世界最嚴格的社群平台的禁令，全澳洲16以下的小孩不可以使用這樣的科技社群平台，表示這是全球的趨勢，不只有打詐而已。

對於蔣萬安批民進黨雙重標準。劉世芳表示，針對詐欺犯罪危害防制條例42條，本來司法警察機關，會針對不合規、不合法、不落地這些科技平台，應該有限制擷取、禁止解析的必要，內政部是依法來行政。

至於臉書、LINE的打詐成效，劉世芳說，行政院打詐中心都有固定跟台灣落地的四大平台合作防詐措施，若某些平台措施做的不好，也希望各方面搜集更多意見，納入協調溝通範圍，讓台灣可以監管社群平台。

澳洲禁止16歲以下兒童使用社群平台的法令於2025年12月10日起生效，包括facebook、TikTok、YouTube、Instagram、X等全都得遵守規定，否則將面臨最高4950萬澳元重罰。劉世芳表示，澳洲16以下的小孩不可以使用社群平台，表示這是全球的趨勢，不只有打詐而已。

另外，有關內委會今天審查「宗教基本法草案」，劉世芳說，今天要審查三個版本的宗教基本法，經過研讀後，發現中華民國憲法的核心價值就是保障宗教自由，現在三個版本宗教基本法中，超過25項的法律有抵觸，也問過內政部宗教諮詢委員，9成以上認為需要審慎研議，不能貿然通過。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小薰爆「拖欠牙醫14萬」！　經紀人3聲明回應
闆娘「雙膝下跪喊救命」仍遭砍死　鄰居目擊血腥現場
義交疏導交通遭輾斃！　悲劇瞬間曝
11歲童偷騎車「鬼切撞飛騎士」！　離譜畫面曝
快訊／檳榔攤老闆娘遭砍死！　犯嫌逃逸畫面曝光
王品集團宣布調薪「最高10%」！　招募逾1200人
25歲大馬爆紅童星死因曝光！　他悲揭最後對話

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

談3大滿意政績　蔣萬安提輝達、大巨蛋、捷運6線：我沒辜負市民

「助理費除罪化」陳玉珍拒絕撤案　綠營提公費助理任用條例反制

11月出生率又下跌比10月少生1512人　雲林、台東、竹市生最多

苗博雅稱「戰爭可上班上課」遭酸爆　朱宥勳舉3例力挺：酸點在哪？

憲訴法電子公投連署踴躍！自然人憑證傳缺貨　內政部曝實際狀況

蔣萬安就職三週年　曝政績影片首發「讓河岸成為城市活力舞台」

蔡英文突喊光電弊案強力肅貪　邱毅：終於正式出手「逼宮賴清德」

南韓電子入境卡列「中國台灣」　賴清德：希望尊重台灣人民意志

台灣客遇強震「死守電視」日網感動　賴清德大讚：穩定表現非常好

禁小紅書遭批雙標　劉世芳「全球趨勢」：澳洲16歲以下全禁社群

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

「1拳1個」擊倒3女畫面曝！4妹子酒後吵架…他見女友被推怒了

談3大滿意政績　蔣萬安提輝達、大巨蛋、捷運6線：我沒辜負市民

「助理費除罪化」陳玉珍拒絕撤案　綠營提公費助理任用條例反制

11月出生率又下跌比10月少生1512人　雲林、台東、竹市生最多

苗博雅稱「戰爭可上班上課」遭酸爆　朱宥勳舉3例力挺：酸點在哪？

憲訴法電子公投連署踴躍！自然人憑證傳缺貨　內政部曝實際狀況

蔣萬安就職三週年　曝政績影片首發「讓河岸成為城市活力舞台」

蔡英文突喊光電弊案強力肅貪　邱毅：終於正式出手「逼宮賴清德」

南韓電子入境卡列「中國台灣」　賴清德：希望尊重台灣人民意志

台灣客遇強震「死守電視」日網感動　賴清德大讚：穩定表現非常好

禁小紅書遭批雙標　劉世芳「全球趨勢」：澳洲16歲以下全禁社群

車頭撞扁！桃園大貨車追撞聯結車　肇事駕駛一度受困

壽山動物園13歲母獅突血尿　屏科大啟動CT緊急檢查

張泰山兒子張可洛錄取興南高校　踏上甲子園名校宮城大彌是校友

3C故障先問AI！iFixit推出維修界ChatGPT「FixBot」

速食店雙12優惠懶人包　肯德基買1送1、三商炸雞桶49折

談3大滿意政績　蔣萬安提輝達、大巨蛋、捷運6線：我沒辜負市民

「小拳石」這次不搞事　班恩狂轟37分率魔術闖NBA盃4強

桃園全力推進捷運進度　2026年底力拼綠線北段7站通車

卡爾成歐冠最年輕「連3戰破門」球員　拜仁3比1逆轉里斯本競技

小薰被爆「拖欠牙醫14萬」鄭人碩也知情　經紀人列3項聲明回應！

李芷婷認了穩交圈外男友　已聊到結婚：等我變超級巨星！

政治熱門新聞

淡水停水多日民怨爆！區長：資訊落差惹誤會

網友發文造謠論文抄襲　徐巧芯搜出個資竟是大學教授怒嗆「法院見」

苗博雅稱若台海開戰　一般人仍能正常上班

幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理撤簽

若戰爭台灣能正常生活？謝寒冰諷：違背電視

戰時仍可上班論挨批　苗博雅長文回應

黃國昌傳想卡新北副市長　「四大金釵」成嫁妝

南韓電子入境卡列「中國台灣」　外交部將重新檢視台韓關係

鄭文燦涉貪案庭上勘驗錄音　律師團：有利證詞在筆錄中消失

柯建銘不再扮黑臉　賴清德催黨團找回戰鬥力

柯文哲狠虧「爐主快被抓」有內幕　揭黃國昌涉貪防火牆3破口

蔣萬安打造第二座「護國神山」內幕曝　中央被質疑割稻尾

北捷新閘門太低引爆民怨　藍議員也說話了

秀出選舉明細！陳佩琪怒轟檢方把柯黑當證據

更多熱門

相關新聞

全球第一國！　澳洲今起「全面禁止」未滿16歲兒童使用社群平台

全球第一國！　澳洲今起「全面禁止」未滿16歲兒童使用社群平台

澳洲從本周三起成為全球第一個全面禁止16歲以下兒童使用社群平台的國家，涵蓋TikTok、YouTube、Instagram與Facebook等10大平台，違者將面臨高達4,950萬澳元（約新台幣10.6億元）的罰款。此一新法引發科技業與言論自由倡議者批評，但獲得多數家長與兒少團體支持。

封小紅書　打詐中心將邀臉書LINE檢討

封小紅書　打詐中心將邀臉書LINE檢討

中央打詐禁用小紅書　侯友宜點名2單位：源頭阻詐才有用

中央打詐禁用小紅書　侯友宜點名2單位：源頭阻詐才有用

陸千萬網紅「藍戰非」自爆在南非被綁架 綁匪採精液欲造性侵案阻報警

陸千萬網紅「藍戰非」自爆在南非被綁架 綁匪採精液欲造性侵案阻報警

不滿劉世芳封小紅書　蔣：臉書跟line打詐成效？

不滿劉世芳封小紅書　蔣：臉書跟line打詐成效？

關鍵字：

小紅書雙標劉世芳澳洲社群

讀者迴響

熱門新聞

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

雲霄飛車變天暴跌溫　更強冷氣團叩關

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

國中女教室吸喪屍煙彈！全身狂抖嚇哭同學

連3天挑戰跌破10℃　首波冷氣團要來了

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

「女籃界峮峮」球星男友爆偷情！

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

更多

最夯影音

更多
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面