政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭文燦涉貪案庭上勘驗錄音　律師團：有利證詞在筆錄中消失

▲前海基會董事長鄭文燦涉貪案，承審法官今天由桃園地院抽籤後公布新任法官名單。（資料照／記者黃克翔攝）

▲前海基會董事長、前桃園市長鄭文燦涉貪案。（資料照／記者黃克翔攝）

記者陶本和／台北報導

桃園地院9日續審前桃園市長鄭文燦涉華亞科技園區（林口特定區工五工業區）土地開發貪污案，並勘驗涉案人士廖俊松、侯水文的錄音錄影光碟。不過，鄭文燦律師團在庭上提出勘驗重點，指錄音內容顯示多處與起訴書描述不符，有利於鄭文燦市長的證詞，在筆錄中消失未呈現，而且勘驗廖俊松五段偵查光碟後，發現有多處重要關鍵證詞，都沒有記載在筆錄中，也質疑檢方在偵查中存在誘導被告、誤導記憶等狀況，認為證詞的憑信性有所爭議。

律師團指出，勘驗內容顯示106年8月間鄭文燦與廖俊松共有3次聚餐，而非起訴書所稱2次，且廖俊松每次均邀請不同台塑企業高層同行，刻意營造自己能代表台塑集團的假象。在106年9月14日於官邸會面時，廖俊松向鄭文燦吹噓自身與台塑高層關係，與廖俊松長子廖力廷離開官邸後與妻子談話內容相互印證。

律師團表示，鄭文燦於隔日（9月15日）發現廖俊松遺留的物品後，鄭文燦向廖俊松確認，在一週內就要求廖俊松要到官邸取回，鄭文燦後來並向台塑人員查證廖俊松是否真能代表台塑，錄音內容也可以印證這一點。

律師團指出，錄音中廖俊松多次表示退款時間為「9月14日後一週內」，與鄭文燦自始供述一致，而鄭文燦在偵訊供述時，並不知道廖俊松在偵訊光碟的證詞，不存在串證的可能，兩者證詞高度吻合，具有一定的可信度；然而，調查官卻以侯水文監聽內容「他現在是錢收去，不替我們辦事嗎」為由，希望廖俊松改變說法，但卷證可證明侯水文從未被告知退款一事，顯示本案係以建立在錯誤前提上誘導答案。

律師團強調，此項「一週內退款」證詞，在偵查筆錄中被消失，完全未被依規定呈現。因此，此次勘驗有助於確定證據力，提供未來法庭使用。

另外，針對外界關注的「丟包金額」究竟是500萬元？還是420萬元？律師團說明，卷內僅有420萬元提款紀錄，檢方則主張差額由鴻展公司補足，但無任何事證支持，與相關證人供述亦不一致，金流至今仍存疑點，檢察官於起訴書也沒有舉證。

律師團強調，錄音顯示廖俊松原稱於官邸僅以手勢比「五」示意，也沒有說有500一事，鄭文燦未有回應，但在檢察官多次追問暗示後才改口稱「有啦」，因此律師團質疑偵訊誘導明顯。

在侯水文部分，勘驗內容顯示侯於108年2月退股時自稱因「無法自辦市地重劃」，但當調查官詢問是否因108年4月送公展而知悉市府將採區段徵收時，侯反問「公展是要區段徵收？」律師團指出，卷證顯示桃園市政府早在107年3月16日即確立全區區段徵收立場，與侯的當時得到的資訊完全不符，勘驗此段得知廖俊松野並未提供侯正確資訊。

律師團指出，錄音顯示，廖俊松告訴侯水文已取得土地所有權人百分之百同意，但侯水文查證其員工，發現僅取得五成多；而市府與鄭文燦的立場始終為若地主百分之百同意才能自辦重劃，若未達到門檻，則由市府統一採區段徵收，勘驗錄音內容後，證明市府立場相互都是一樣的，廖俊松對於侯水文並未提供正確資訊。

此外，庭上法官也就該案通訊監察程序當庭詢問檢方是否曾陳報法院，檢察官回應「確實未曾陳報」，法官則表示，經檢視相關資料，本案確實為另案監聽，未在七日內呈報法院核准。

對此，律師團認為，從卷證資料看出在104年立案監聽，監察對象不是鄭文燦，而鄭市長涉及的事件，是在106年才開始，當時並未申請法院核准監聽，本案監聽自始至終都沒有呈報法院，依照通訊保障及監察法第十八條規定，不具有證據能力。

12/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

