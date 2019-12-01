全台灣最壓軸周慶！Big City四天8.2萬車次進出　手扶梯都塞爆

▲Big City週年慶開打4天，累積超過8.2萬車次進出。（圖／巨城提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹Big City週年慶正如火如荼的展開中，11/29開打即湧入可觀人潮，期待已久的消費民眾買氣大爆發，累計首四日業績較去年同期成長8 %，四天累計汽車及機車進車量共超過8.2萬車次，接駁車人次超過3.1萬人，全台最壓軸週年慶人氣旺，帶動買氣持續飆升。

▲媽媽們趁周年慶幫孩子添購衣物及生活用品。



接近年底尾牙季及過年需求，各消費族群瞄準週年慶高回饋聰明出手，看準刷HAPPY GO Pay點數加倍送搭配樓面加碼折扣，手機、單眼相機、音響組等各系列3C商品天天熱賣，家電類以電視、洗衣機、冰箱為首選，助攻3C家電業績成長20 %。傢俱類商品以高單價電動沙發、收納櫥櫃系列、床墊組及兒童傢俱詢問度最高，搭配滿額免費宅配服務更刺激消費者買好買滿，整體成長近4倍之多。

各類服飾在天氣日夜溫差大加持下啟動禦寒商機，Outdoor服飾區及女裝服飾、毛料商品熱銷，且UNIQLO、GU、GAP等大店促銷活動同慶，服飾業種成長超過12 %。美妝保養品也不遑多讓，消費者看準必囤優惠組合補足全年所需，帶動業績近10 %成長。而各樓層快閃美食店櫃更是出奇制勝，每日推出週慶獨家商品買一送一，天天排隊熱購供不應求，搭配週六、日美食街提早10:30營業，讓民眾搶先享用美食再好好採購，成功提升餐飲業績成長15%。

▲每年周年慶期間，平價服飾品牌買氣都非常旺。

下週低溫來襲持續助攻買氣，估計全館多款防寒冬衣外套、保暖系列商品勢必將帶起一波購買熱潮；全台百貨店點第一名的UNIQLO感謝祭將一路促銷到12/4(三)，消費者加緊把握最佳選購時機。Big City週年慶狂銷熱賣至12/9(一)，期間刷HAPPY GO Pay點數最高24倍送再加贈購物金，還有4波超實用的吉祥物阿Mall來店禮輪番登場，搭配高回饋滿仟送佰、樓面加碼贈、信用卡滿額禮回饋超彭湃。此外，天天抽獨得「200張威秀電影票」目前已抽出三位幸運得主，週年慶期間單日單筆滿2,000元即可獲得一組抽獎序號，民眾反應熱烈超有感；12/7(六)至12/9(一)期間單筆消費滿2,000元還可參加加碼抽，有機會抽中「iPhone 11(256G)」，買越多中獎機會越高，快來Big City週年慶盡情購物試試好手氣。

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