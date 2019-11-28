砂石車後門沒拴緊…「沿路開合狂搧」成移動凶器！駕駛急閃：差點被擊落

▲砂石車後車門未關險些砸中對向來車。（圖／翻攝臉書「新竹大小事」）

記者莊智勝／新竹報導

新竹市一名翁姓駕駛在臉書社團「新竹大小事」PO出行車紀錄器畫面，表示28日上午駕車行經寶山路時，對向車道的砂石車後車斗竟然沒拴緊，整片車門一開一合迎面襲來，所幸他反映迅速，急忙將方向盤向右疾轉，驚險擦身躲過，嚇得直呼「差點被砂石車擊落！」

行車紀錄器畫面中，翁男上午7時許行經寶山路，對向車道迎面駛來一輛砂石車，但後斗卻未拴緊，整片後門大開，隨著行進間的車身一開一合；前方的休旅車駕駛見狀後急忙右閃，驚險躲過整片後門的襲擊，而翁男經過時也發現異狀，嚇得將方向盤向右打，同樣驚悚與這片奪命門擦身而過。

「根本來不及反應！」翁姓駕駛直呼，自己早上在寶山路差一點就被砂石車擊落，「希望駕駛有趕快發現、停下來處理，希望後面的車也能躲得掉！」誇張畫面曝光後，網友也表示「上次才有人這樣被砸死，這司機太扯了」、「這打到絕對爆頭」、「行車前檢查好自己的後斗很難嗎」、「移動式殺人凶器」、「哇喔！反應超快的，好險你右邊沒機車，不然就……」、「這砂石車司機太誇張，有夠脫線！」

新竹東勢派出所也在下方留言回應，針對砂石車未關妥後車門一事，建議可循交通違規檢舉專區提供相關影片舉發，依法可開罰新台幣3000元至9000元；另東勢所也強調，將會加強該路段巡查，維護用路人安全。

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