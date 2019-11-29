新竹「丟石怪女」身後猛追！母女奔逃嚇到爆哭　求救店家：借躲一下

▲新竹怪女丟石頭攻擊，母女嚇到躲進店裡爆哭。（圖／翻攝臉書「新竹大小事」）

記者莊智勝／新竹報導

新竹東門一名網友在臉書「新竹大小事」PO文，表示28日上午開門營業時，目擊一對外地母女遭到陌生女子丟石頭攻擊，2人嚇到一度躲進店內；而該名女子仍緊追不捨，手中還拿著大石頭往店裡砸，嚇得媽媽渾身發抖，女兒也爆哭、淚水止不住。原PO指出，該名女子疑似精神狀況不佳，雖然警方到場處理，但事後還是很可能又被放出來，提醒鄰近店家、民眾注意安全，「千萬不要跟他們起衝突！」

原PO表示，28日上午開門準備做生意，突然一對外地母女跑進店內求救，「我們需要借躲一下！」隨後一名陌生女子就立刻追到，手中還拿著大石頭不斷叫囂，作勢要砸人，最後還真的丟出手中石頭就往店內砸，幸好店員都躲開並未受傷。

事後店長報警處理，但女子仍是不斷吵鬧、飆罵員警，還一度跑給警察追，現場眾人全看傻了眼，最後在警方的協助下送上救護車強制就醫。而這突如其來的狀況也讓這對母女受到嚴重驚嚇，媽媽全身不斷發抖，女兒更是哭到眼淚止不住。

原PO事後詢問員警，才知道該名女子早就被列為重點對象，「目前她在醫院，後續大概會做些精神鑑定之類的，但如果沒事，還是會被放出來，現在社工已經介入調查她是否有家人！」原PO同時也呼籲附近店家、民眾，「千萬不要跟他們起衝突，太危險了！」

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