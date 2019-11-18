軟夫20年靠老婆吃穿　她月薪2萬養全家！心寒妻淚求休夫判准

▲陳女泣訴自己每日工作返家後，還要像傭人一樣服侍丈夫，雖曾提出離婚要求，卻被先生以死相逼。（圖／免費圖庫PAKATASO）

記者陳凱力／新竹報導

林姓男子與妻子結婚20多年來幾乎不負擔家計，2年前妻子正式搬離家與他分居並提告休夫，雖林男表示與妻尚有感情，希望能用下半輩子好好彌補，但新竹地院法官認為，妻子積怨已深，堅持求去，判准離婚。

陳女與林男結婚28年、育有兩名子女，1995年林男要求分房睡後，由陳女獨自照顧兩名年幼子女。不過，林男嗜賭成性，除曾將數百萬的資遣費及勞保費拿出100萬元供家中購車及父母就醫，餘款用以支付長女大學期間部分生活費外，從未支付家庭生活費。

因為林男從不協助處理家務及分攤生活開銷，導致她僅能以從事作業員每月2萬多元的微薄薪資支應外，陳女還需四處借貸度日，連在家中開冷氣，都會被先生屢屢關閉，絲毫不顧念她的需求與感受。

陳女泣訴自己每日工作返家後，還要像傭人一樣服侍丈夫，雖曾提出離婚要求，卻被先生以死相逼，由於實在忍無可忍，她才於2年前搬離住處，在外租屋居住。

林男坦承自己20多年辜負妻子，但表示要用下半輩子彌補，考量到將來沒有人在妻子身邊，所以不願意離婚。

由於陳女心灰意冷，堅持求去，法官認為，夫妻既已宛如兩個個體分別存在，婚姻所欲達到同居及互相扶助之重要基礎盡失，顯已形同陌路，甚難期待其等婚姻關係長久穩定與健全，因此判准離婚。

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