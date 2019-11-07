「通靈校長」涉斂財！點鈔機6小時點完1.1億現金　戶頭還有1.2億遭凍結

▲吳女豪宅被搜索出1.1億現金，另還有戶頭1.2億遭凍結。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣一名尖石國中退休校長彭春蘭與吳姓、林姓假靈媒共謀，誆稱有通靈能力，以宗教名義向年長者及病患行騙斂財，得手金額高達上億。新竹地檢署與竹北分局5日出動40餘名人力至吳女豪宅，現場查扣1.1億元現金。

彭春蘭過去就曾因宗教發生糾紛，2015年她從尖石國中退休後，聯合林姓、吳姓女子假扮「程老師」、「方老師」，主動接觸多名被害者，佯稱具有通靈能力、改運解厄神通法力，誆稱被害人有冤親債主，近期將有災禍，需購買鉅額法器珠寶等消災解厄。

▲警方帶來的行李箱完全不夠裝。（圖／記者陳凱力翻攝）



除消災解厄外，一行人也會誆騙被害人入股、投資虛構的「寶OO珠寶公司」，陸續詐得300至3000多萬不等款項，總金額高達上億元。得手後，這些錢分別藏於吳姓嫌犯的竹北豪宅，及多筆帳戶內，也會購置不動產、金飾、玉器珠寶等加以藏匿。

5日晚間，新竹地檢署檢察官指揮竹本分局出動大批警力前往吳女豪宅，從吳女的鞋櫃、衣櫃中搬出「一箱一箱的現金」，員警以點鈔機從晚間10點連續清點了至凌晨4點多，6個多將近7個小時，才將現場1.1億元的現金點完。

在場除了當事人外，從沒有人看過這麼多的現金，一綑一綑的千元鈔，每十萬元一綑，連行李箱都不夠裝，最後只好使用紙箱打包，打包後的紙箱堆疊起「千元大鈔牆」，幾乎將人淹沒，警方出動2輛轎車、1輛7人座轎車才將這些箱子順利載走。

除了豪宅內的1.1億現金，另有銀行帳戶內1.2億存款遭凍結，現場搜索員警表示「從來沒有看過這麼多錢，真的嚇到」。

▲警方將鈔票一綑一綑打開，以點鈔機一綑一綑點過。（圖／記者陳凱力翻攝）

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