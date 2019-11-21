全裸小模外拍「主動情境DIY」　工程師「被動式配合」慘遇恐怖暗示

▲小模指控黃男利用到汽車旅館拍裸體寫真為由，對她性侵得逞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名黃姓工程師約外拍小模到摩鐵拍攝裸體寫真，拍攝到一半卻被小模男友率眾衝進房內要他拿出30萬元擺平，否則控告性侵。檢方根據證人描述「小模男友比警方還早衝進房間」、「小模跟男友看起來好像很高興」等證詞，再加上小模與男友都未到案說明，亦無其他有利證據，因此新竹檢方將全案不起訴。

小模指控黃男於2018年11月間，以約至汽車旅館拍裸體寫真為由，對她性侵得逞。

▲檢方調查，小模驗傷診斷書載明私處無傷口及出血，而黃男手指也驗出小模的DNA。（圖／免費圖庫Pexels）

黃男到案後大喊冤枉，他表示小模脫完衣服後，主動拉他、碰他，還以腳磨蹭他下體，在他面前DIY，黃男才「被動式回應」親她的腳、摸大腿，並同時進行拍照工作，但無猥褻或性交。

沒想到小模一通電話後，竟出現她的3名男姓友人衝進房間，其中1名自稱是她男友，幾人一起聯手要他「付錢了事」，還暗示「上次有個男人也付了30幾萬」，讓他合理懷疑小模和其友人根本是「仙人跳」。

檢方調查，小模驗傷診斷書載明私處無傷口及出血，而黃男手指也驗出小模的DNA，不過，摩鐵經理證稱，小模與警方一起進去房間時，並未表示被性侵，只說黃男摸她大腿與手。因此，檢察官認為，2人近距離拍攝，過程中有肢體碰觸符合常理，無法排除黃男因碰觸對方，而沾染DNA的可能。

摩鐵經理還證稱，小模男友等人比警方還快到現場，且小模和男友好像很高興，不像是被性侵，且案發後，雖由男友報警，但卻拒絕當天製作筆錄，警方多次聯絡小模，甚至2次發函通知到案說明，小模均未理會，直到檢方傳訊才出庭。

只是小模雖自稱有偷拍黃男性侵她的畫面，但卻無法出示證明，小模男友也未出庭作證。檢方認，小模與其男友均消極面對司法偵辦，對於是否確實遭到性侵一事已難盡信，全案不起訴。

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