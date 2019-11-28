主人遭路牌砸死！4愛犬遺留收容所　緊急公告「求一個溫暖新家」

記者柯沛辰／綜合報導

新竹縣49歲陳姓男子25日晚間騎車經過寶山鄉園區二路，不料一塊重達900公斤的鋼管路牌被強風吹斷，當場砸中他的頭部，導致陳男頭骨被削掉一塊慘死。據悉，陳男未婚又是長子，原先有撫養4小狗，如今主人驟逝，親友無力接手，新竹縣流浪動物珍愛協會特地號召網友認養，掀起迴響。

「記得嗎？前幾天在寶山風大一位騎士被壓死嗎？」新竹縣流浪動物珍愛協會27日發文表示，陳男養了4隻公狗，是3隻雪納瑞、1隻馬爾濟斯，現在失去摯愛的主人，已經被送到收容所，「歡迎認養給四個孩子一個溫暖的家，不要因為主人驟逝而失去愛，有能力者洽竹縣防疫所。」

▲▼4愛犬頓失主人被送收容所，正等待一個溫暖新家。（圖／翻攝自臉書／新竹縣流浪動物珍愛協會）

許多網友看到後，紛紛轉貼分享並留言，「希望遇到好主人」、「毛孩沒有人疼了，等待好心人幫幫忙」、「希望有善心人士收養，照顧到終老，福報滿滿」、「成犬有一定生活習慣跟個性，領養前要考量自己所能」、「禮拜六會去一趟，看有沒有緣分」。

這起事故發生在25日晚間7點多，陳男騎車行經寶山鄉園區二路317號前，不料突然颳起一陣強風，導致他被一塊重達900公斤的路牌砸中，當場連人帶車倒地。

▲▼新竹陳姓騎士下班返家，途中不幸遭路牌砸死。（圖／記者陳凱力翻攝）

警消趕抵時，陳男倒臥血泊、被壓在路牌下，已無呼吸心跳，一旁則留下變形的安全帽，機車零件四散一地。

據悉，陳男未婚從事餐飲業，是家中長子，平時與弟妹一同奉養7旬老母，案發當天從店內下班要回家，不料途中天外飛來死劫。目前縣府正在釐清事故原因，將協助家屬處理後事、聲請國賠事宜。

▲憾事引發網友關注。（圖／翻攝自臉書／新竹縣流浪動物珍愛協會）

▲死者妹妹在文章下方留言。（圖／翻攝自臉書／新竹縣流浪動物珍愛協會）

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