　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

月入40萬包租公偷吃...誤傳「變態照」給空姐妻！7歲女目擊：爸爸擠她奶奶

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／取自pakutaso）

▲新竹一名包租公偷吃越南妹，手滑將性愛照傳給妻子曝光姦情。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者戴若涵／新竹報導

新竹一名身價逾4億的陳姓人夫偷吃越南籍女清潔工花花（化名），2017年還手滑將「親密共浴照」用LINE誤傳給空姐老婆，吃上官司。陳男女兒作證時稱，爸爸出遊時與花花同睡一張床，還把花花的「奶奶」擠起來。法院勘驗相關事證後，依通姦罪判陳男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，全案確定。

判決指出，陳男與曾任空姐的妻子於1995年結婚，育有5名子女。孰料，陳男竟與聘僱來打掃住處的越南籍女子發生婚外情，2人2013年更在主臥室的廁所內發生性行為，這段不倫戀因陳男2017年3月誤傳性愛照、花花的裸露下體照給妻子而曝了光。

陳妻驚見鹹濕照後，隨即詢問就讀小一的女兒，丈夫與花花的相處情形。女兒表示，爸爸的舊手機裡有跟花花的變態照片，到越南、阿里山出遊時，花花跟爸爸睡同一張床，「爸爸還把她的奶奶擠起來，他們還有脫光光一起洗澡」。

陳男否認外遇，辯稱自己是仿效拍攝情色照片，花5萬元請花花協助拍攝，照片純粹觀賞使用，2人沒有發生性行為。

但新竹地方法院勘驗各項事證後，不採信陳男說詞，審酌他犯後否認犯行、態度不佳，也未獲得妻子的諒解，目前擔任專業房東，月收入3、40萬，判他有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元；高等法院日前將陳男的上訴駁回，全案確定。

越想越不對勁！

【更多新聞】

桃園托嬰中心疑虐嬰！家長心碎控「打巴掌+捏耳朵」　保母跩嗆：又沒受傷

路邊遭硬來...她「踹爆擋風玻璃」掙扎！完事被摔下車　人夫扯：自己趴過來的

戀上韓國歐爸...婚後才知他「頭抬不高」！人妻分居2年曝心碎內幕：我要離婚

ET快訊
高以翔急救現場畫面外洩！　圍場工作人員爆「殘酷錄影內幕」
韓妞最愛的3個平價彩妝品牌！高顏值文青風romand超夯
獨／高以翔化妝防腐「保留生前最好樣子」　7天黃金關鍵期…專業
一切禁得起檢驗！韓國瑜嗆黃國昌：拜託立刻去按鈴申告
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「妳黑眼圈太深」！美容坊路邊搭訕邀體驗　她貸款買課程下場超慘

洗頭見那COACH包「鼓鼓的」　美髮師丟出毛巾「包+現金1萬7千」全偷

好大膽！竟敢偷外籍移工電動車…觸動警報器　豬隊友撞倒被逮

台南蔡英文競總遭蛋襲　「還自拍存證！」警方鎖定特定對象

月入40萬包租公偷吃...誤傳「變態照」給空姐妻！7歲女目擊：爸爸擠她奶奶

坐牢被女獄友偷摸屁屁4秒鐘　她怒告「求償400萬＋登報道歉」

熊貓外送員又車禍了！貪快連超2車最後BOSS過不了…「碰」一聲倒地

路邊遭硬來...她「踹爆擋風玻璃」掙扎！完事被摔下車　人夫扯：自己趴過來的

東港籍漁船長「沖之島海域」疑中風　海巡啟動海空870浬救援

快訊／彰化大樓天然氣管線被撞斷氣體外洩　警消人噴水警戒

伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友

血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

他結婚8年最深體悟！小事=紀念日　努力經營生活「別失去了才想珍惜」

迪麗熱巴禮服滑下來…胸口差點走光！　明道「貼心小動作」超紳士

毛加恩婚禮提到高以翔「哭成一片」　伴郎團位置...永遠缺席了!

陳意涵「假乾杯真偷看」老公捏黏土　許富翔打小報告：老師她偷看我答案ＸＤ

11歲男童寒風中陪母擺攤賣地瓜　騎樓「借光夜讀」：想當警察保護媽

買菜未歸！夫急尋「見妻死輪下」　崩潰哭喊飆罵：你到底怎麼撞的

「妳黑眼圈太深」！美容坊路邊搭訕邀體驗　她貸款買課程下場超慘

洗頭見那COACH包「鼓鼓的」　美髮師丟出毛巾「包+現金1萬7千」全偷

好大膽！竟敢偷外籍移工電動車…觸動警報器　豬隊友撞倒被逮

台南蔡英文競總遭蛋襲　「還自拍存證！」警方鎖定特定對象

月入40萬包租公偷吃...誤傳「變態照」給空姐妻！7歲女目擊：爸爸擠她奶奶

坐牢被女獄友偷摸屁屁4秒鐘　她怒告「求償400萬＋登報道歉」

熊貓外送員又車禍了！貪快連超2車最後BOSS過不了…「碰」一聲倒地

路邊遭硬來...她「踹爆擋風玻璃」掙扎！完事被摔下車　人夫扯：自己趴過來的

東港籍漁船長「沖之島海域」疑中風　海巡啟動海空870浬救援

快訊／彰化大樓天然氣管線被撞斷氣體外洩　警消人噴水警戒

掃街爆衝突！蔡英文支持者嗆民眾「用爬的」　葉元之：傲慢

好友被霸凌！16歲學生妹挺身幫忙…遭「掐脖扯髮」狂虐半年上吊亡

噗滋噗滋神美味！首爾建大復古烤肉店　推出超夯打卡「烤玫瑰」

一換季毛小孩就「逆噴嚏」？　資深獸醫陳正倫教你幫寶貝舒緩

13歲資優生發文「幫我報警」...吞100顆藥昏迷　爸得知真相崩潰：好後悔

載運生雞糞未依規定申請「雞糞清運遞送聯單」　台東環保局重罰6萬

「妳黑眼圈太深」！美容坊路邊搭訕邀體驗　她貸款買課程下場超慘

關懷盃／激鬥3天！　最終四強名單出爐

快訊／恢復七天假？韓陣營拋「部分恢復」：教師節確定放假

男客臉頰「奶油花粉刺」噗哧竄出！1分鐘影片過癮炸　千人療癒回放：太短了

趙麗穎片場發飆畫面外流！　粉絲揭真相打臉了

社會熱門新聞

出門買菜沒回家！夫急尋卻見妻慘死輪下崩潰

小六童溺斃！家屬求償‥6年後法院判免賠

人妻深信老公「無法抬頭」　他卻和小三生子

台南酒店妹整排坐好！警怒：無限期臨檢

瑪莎拉蒂鬼打牆撞救護車　目擊民眾：傻眼！

即／小黃與機車擦撞！　騎士倒地命危

施工方式爆衝突　台中工人打群架

她夢中淚喊：洋洋　驚醒發現「一片白濁」

一覺醒來在田裡　運將闖後座猛壓

即／高雄單車騎士「遭捲貨車底」當場輾斃

獨／放雙手吃麵自駕車主曝光！身價曾高達1兆8千多億

汐止拖吊車X2+警車　她驚呆PO網

愛女遭法拉利逆向撞死！父崩潰：她笑著說去上班

家長控保母「打巴掌+捏耳朵」！她跩嗆：又沒受傷

更多熱門

相關新聞

丟石怪女猛追！母女奔逃嚇到爆哭

丟石怪女猛追！母女奔逃嚇到爆哭

新竹東門一名網友在臉書「新竹大小事」PO文，表示28日上午開門營業時，目擊一對外地母女遭到陌生女子丟石頭攻擊，2人嚇到一度躲進店內；而該名女子仍緊追不捨，手中還拿著大石頭往店裡砸，嚇得媽媽渾身發抖，女兒也爆哭、淚水止不住。原PO指出，該名女子疑似精神狀況不佳，雖然警方到場處理，但事後還是很可能又被放出來，提醒鄰近店家、民眾注意安全，「千萬不要跟他們起衝突！」

老實汪偷吃豬排　被抓包乖乖呸掉

老實汪偷吃豬排　被抓包乖乖呸掉

砂石車後門成凶器！駕駛差點被擊落

砂石車後門成凶器！駕駛差點被擊落

主人遭900公斤路牌砸死　4愛犬等待新家

主人遭900公斤路牌砸死　4愛犬等待新家

新竹嬤叫7歲孫女撿皮夾　車主慘噴1萬元

新竹嬤叫7歲孫女撿皮夾　車主慘噴1萬元

關鍵字：

出軌偷吃空姐包租公新竹

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

毛加恩婚禮「播高以翔影片」

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

太妍護少時嗆聲：別捏造記憶了！

24歲正妹錄真人秀喝醉失憶！尾聲播出「遭性侵全過程」

中壢女點外送「無恥備註」　店家一看拒接

出門買菜沒回家！夫急尋卻見妻慘死輪下崩潰

3歲童頭卡溜滑梯窄縫　身體懸空慘死

利特取關金希澈！　網急發文：這團怎麼了

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

李連杰老婆神隱19年「驚人近況曝光」！89億財產全歸她

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

限量悠遊卡被搞丟！男友一句話讓她心死

迪麗熱巴禮服滑下來！明道「貼心小動作」被瘋讚紳士

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！99％撞臉同闖演藝圈

店裡生意很差！店員竟躺門口睡翻

更多

最夯影音

更多
伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友

伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友
血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

他結婚8年最深體悟！小事=紀念日　努力經營生活「別失去了才想珍惜」

他結婚8年最深體悟！小事=紀念日　努力經營生活「別失去了才想珍惜」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面