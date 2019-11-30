月入40萬包租公偷吃...誤傳「變態照」給空姐妻！7歲女目擊：爸爸擠她奶奶

▲新竹一名包租公偷吃越南妹，手滑將性愛照傳給妻子曝光姦情。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者戴若涵／新竹報導

新竹一名身價逾4億的陳姓人夫偷吃越南籍女清潔工花花（化名），2017年還手滑將「親密共浴照」用LINE誤傳給空姐老婆，吃上官司。陳男女兒作證時稱，爸爸出遊時與花花同睡一張床，還把花花的「奶奶」擠起來。法院勘驗相關事證後，依通姦罪判陳男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，全案確定。

判決指出，陳男與曾任空姐的妻子於1995年結婚，育有5名子女。孰料，陳男竟與聘僱來打掃住處的越南籍女子發生婚外情，2人2013年更在主臥室的廁所內發生性行為，這段不倫戀因陳男2017年3月誤傳性愛照、花花的裸露下體照給妻子而曝了光。

陳妻驚見鹹濕照後，隨即詢問就讀小一的女兒，丈夫與花花的相處情形。女兒表示，爸爸的舊手機裡有跟花花的變態照片，到越南、阿里山出遊時，花花跟爸爸睡同一張床，「爸爸還把她的奶奶擠起來，他們還有脫光光一起洗澡」。

陳男否認外遇，辯稱自己是仿效拍攝情色照片，花5萬元請花花協助拍攝，照片純粹觀賞使用，2人沒有發生性行為。

但新竹地方法院勘驗各項事證後，不採信陳男說詞，審酌他犯後否認犯行、態度不佳，也未獲得妻子的諒解，目前擔任專業房東，月收入3、40萬，判他有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元；高等法院日前將陳男的上訴駁回，全案確定。

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