不再含淚投票！苗栗議員曾玟學陪高鈺婷拜票　呼籲：選好的

▲時代力量新竹市立委參選人高鈺婷(中)邀請時力戰友陪同路口宣講。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

時代力量新竹市立委參選人高鈺婷1日邀請時代力量台北市議員林穎孟、苗栗縣議員曾玟學陪同在新竹市鬧區進行路口宣講，呼籲民眾新竹市立委票投高鈺婷、政黨票投時代力量。高鈺婷表示，非常感謝時力戰友相挺，接下來也會陸續邀請時代力量立委、議員、不分區候選人、黨內各級主管前來新竹，展現時代力量力拚新竹立委，為地方服務的決心。

苗栗縣議員曾玟學表示，近來苗栗縣政府及苗栗縣議會許多施政廣受全國人民關注，大家都在看二十五年來從未刪減過預算的苗栗縣議會今年是否終於能有改變，另外在時力與苗栗進步派議員的推動下，石虎保育自治條例立法也已露出曙光。他強調，時力在苗栗縣議會只有兩席議員，但結合第三勢力議員的力量，加上認真問政，就連苗栗縣這樣難以改變的政治生態，都能加以改善，他相信時力立進入國會的cp值也是相當高，因此呼籲新竹市民「選好的」，支持高鈺婷進入國會，讓時代力量為新竹市民服務。

台北市議員林穎孟表示，她自己過去在清大唸書，對新竹有相當感情，同時畢業後也在科技新創業任職、進入台北市議會後更特別關心兒童權益、托育、教育等議題，因此她特別關注新竹發展及科技與親子相關立法。她強調，高鈺婷是新竹市最理解科技產業的候選人，尤其在太空產業有相關經驗，她相信高鈺婷進入國會將可以有效推動立法，促進產業轉型；同時高鈺婷也是一位媽媽，過去提出許多托育、幼兒保護政見，她也認為高鈺婷是新竹最能為年輕爸媽、為孩子發聲的候選人，因此她呼籲新竹市民共同支持高鈺婷。

高鈺婷表示，選戰進入最後階段，相當感謝時力戰友的相挺。近來她持續提出產業、托育等政策，同時對藍綠兩黨提出具體的監督意見，支持度不斷攀升，從9月至今支持度已經翻倍，她有信心可以與夥伴衝向勝選，呼籲新竹市民不要再「含淚投票」，共同支持真正專業、且能為年輕爸媽發聲的候選人前進國會。

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